Crossplay zwischen Sonys PS4 und Microsofts Xbox One bleibt wohl weiterhin eher unwahrscheinlich. Das hat kürzlich erst der neue Sony-CEO deutlich gemacht. Ihm zufolge sei die PlayStation der "beste Ort zum Spielen". Der Xbox-Präsident Mike Ybarra sieht das offenbar ganz anders.

Der reagiert mit einem eigenen Statement auf die erneute Crossplay-Abfuhr. Darin wirft Mike Ybarra Sony vor, nicht auf die Spieler zu hören.

Die gesamte Gaming-Community würde Crossplay wollen, erst recht im Hinblick auf Fortnite.

Still isn’t listening to gamers. All games should be cross play and progression with the right input flexibility and gamer options. —-> Sony boss dismisses Fortnite cross-play controversy - The Verge https://t.co/NDJgET0M8t

Er geht noch einen Schritt weiter: Alle Spiele sollten Crossplay anbieten, aber auch der Fortschritt sollte sich dem Xbox-Präsident zufolge im Idealfall Plattform-übergreifend mitnehmen beziehungsweise übertragen lassen.

Darüber hinaus seien Input-Flexibilität und möglichst viele Optionen für Gamer wichtig. Im Anschluss betont Mike Ybarra noch die Diversität von Gaming:

We run Windows and Console. Larger gaming audience who wants to play together. Gaming is diverse, if you only serve to bring joy to part of an audience then you are behind in many, many ways.