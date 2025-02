Auf Crunchyroll könnt ihr jetzt 19 Anime-Serien kostenlos streamen – aber nur für eine begrenzte Zeit!

Einer der 19 kostenlosen Anime-Serien ist ein Remake eines absoluten Retro-Hits. (Bild: © Taku Kishimoto, TMS)

Der Streaminganbieter Crunchyroll hat sich für den kommenden Valentinstag am 14. Februar etwas ganz Besonderes für Anime-Fans einfallen lassen. Zur Feier des weltweit beliebten Tages stellt Crunchyroll gleich 19 Serien auf seiner Seite kostenlos zur Verfügung. Dabei handelt es sich passend um Serien, in denen die Romanze zwischen den Charakteren im Vordergrund steht. Bei einigen von ihnen gibt es eine Prise Humor noch dazu.

Ihr müsst jedoch nicht bis zum Valentinstag warten, um euch die kostenlosen Romance-Comedy-Animes anschauen zu können, denn die Aktion gilt bereits seit Beginn des Monats und wird bis zum letzten Tag im Februar 2025 andauern. Ihr habt also den ganzen Februar Zeit, die Animes auf Crunchyroll zu streamen.

Um welche Animes es sich genauer handelt und weitere Informationen zu den einzelnen Serien findet ihr weiter unten im Artikel. Die Highlights stellen wir euch außerdem genauer vor.

Mehrere Hit-Animes sind mit am Start

Horimiya

In Horimiya geht es nicht nur um Kyoko und Izumi! (Bild von © Crunchyroll)

Staffelanzahl: 2

2 Episoden: 13 (Staffel 1), 13 (Staffel 2)

13 (Staffel 1), 13 (Staffel 2) Synchro: Deutsch oder Japanisch mit deutschen Untertiteln

Kyoko Hori gilt in ihrer Schule als Schönheit und steht mit ihren guten Noten auch im Mittelpunkt ihrer Klasse. Doch das ist nur der Schein, wenn sie in der Schule ist, denn zu Hause zieht sie sich lieber bequem an und kümmert sich um ihren jüngeren Bruder Sota. Ihre Eltern sind beide berufstätig, weshalb Kyoko den Haushalt alleine führt und direkt nach der Schule nach Hause geht, anstatt mit ihren Freund*innen etwas zu unternehmen.

Eines Tages trifft sie einen jungen Mann an der Tür, der ihren verletzten Bruder nach Hause gebracht hat. Auf den ersten Blick erkennt sie den Mann nicht als ihren Klassenkameraden Izumi Miyamura wieder, denn er trägt Piercings und Tätowierungen am Körper, die er in der Schule versteckt.

Beide haben außerhalb der Schulzeit ein anderes “Ich”, das sie als kleines Geheimnis miteinander teilen.

Kaguya-sama: Love Is War

Miyuki und Kaguya befinden sich in einem psychologischen Krieg. (Bild von © Crunchyroll)

Staffelanzahl: 3

3 Episoden: 13 (Staffel 1), 12 (Staffel 2), 13 (Staffel 3)

13 (Staffel 1), 12 (Staffel 2), 13 (Staffel 3) Synchro: Deutsch (nur Staffel 2 und 3) oder Japanisch mit deutschen Untertiteln (Staffel 1, 2 und 3)

“Kaguya-sama: Love is War” erzählt die Geschichte der beiden Oberschüler*innen Kaguya Shinomiya und Miyuki Shirogane. Beide Hauptfiguren besuchen die Privatschule Shuchiin und sind Mitglieder der Schülervertretung. Kaguya und Miyuki sind ineinander verliebt, aber viel zu stolz, um es einander zu gestehen.

Aufgrund ihrer Sturheit vergeht ein halbes Jahr, ohne dass einer der beiden den ersten Schritt zu einem Liebesgeständnis wagt, und es entbrennt ein psychologischer Kampf zwischen den beiden, um den anderen dazu zu bringen, seine Gefühle zuerst zuzugeben.

A Sign of Affection

Die gehörlose Studentin Yuki verliebt sich in ihren Kommilitonen. (Bild von © Crunchyroll)

Staffelanzahl: 1

1 Episoden: 12

12 Synchro: Deutsch oder Japanisch mit deutschen Untertiteln

In “A Sign of Affection” dreht sich alles um die gehörlose Studentin Yuki, die auf ihren Kommilitonen Itsuomi trifft. Itsuomi scheint, im Gegensatz zu anderen Menschen in Yukis Leben, unvoreingenommen und unbeeindruckt von ihrer Behinderung zu sein. Er zeigt sich sogar wissbegierig, die Gebärdensprache für sie zu lernen und geht mit ihr behutsam um, während sich ihre zwei Welten verbinden. Dabei entwickelt Yuki eine Zuneigung zu ihrer neuen Bekanntschaft.

0:53 A Sign of Affection erzählt die Liebesgeschichte einer gehörlosen Stundentin und ihres Kommilitonen

Autoplay

Fruits Basket (2019 Version)

Die Neuauflage des Klassikers Fruits Basket ist ebenfalls am Start. (Bild von © Crunchyroll)

Staffelanzahl: 3

3 Episoden: 25 (Staffel 1), 25 (Staffel 2), 13 (Staffel 3)

25 (Staffel 1), 25 (Staffel 2), 13 (Staffel 3) Synchro: Japanisch mit deutschen Untertiteln

In der 2019er Neuauflage des beliebten Retro-Animes Fruits Basket steht die Oberschülerin Tohru Honda im Mittelpunkt der Geschichte. Nach dem Tod ihrer Mutter wird Tohru obdachlos und muss in einem Zelt leben. Unglücklicherweise schlägt sie ihr Zelt auf einem Grundstück auf, das der reichen Familie Soma gehört. Shigure Soma, der Mitleid aufgrund ihrer Lage empfindet, nimmt sie als Haushälterin in sein Haus auf.

Er wohnt jedoch nicht alleine dort, sondern mit zwei weiteren Familienmitgliedern: Yuki Soma, einem jungen Mann mit der Aura eines Märchenprinzen und dessen Erzfeind Kyo Soma. Tohru ahnt noch nicht, dass auf der Familie Soma ein jahrhundertelanger Fluch lastet, der sie in Tiere verwandelt, sobald sie in Berührung mit dem anderen Geschlecht kommen…

Sasaki and Miyano

Miyano und Sasaki lernen sich aufgrund eines Zufalls besser kennen. (Bild von © Crunchyroll)

Staffelanzahl: 1

1 Episoden: 13

13 Synchro: Japanisch mit deutschen Untertiteln

“Sasaki and Miyano” erzählt die Geschichte der beiden Schüler Miyano Yoshikazu und Sasaki Shuumei. Miyano ist ein junger Mann, der unter seinen Mitschüler*innen für seine weiblichen Gesichtszüge bekannt ist. Aufgrund seiner schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit entwickelte der Oberschüler einen Komplex zu seinen weiblichen Gesichtszügen. Da er deshalb mit Menschen weniger klarkommt, hat er angefangen, eine Liebe für Mangas zu entwickeln – besonders “Boys Love”-Mangas haben es ihm angetan!

Sasaki hingegen ist für seinen schlechten Ruf als Prügler bekannt und im Vergleich zu Miyano offener im Umgang mit anderen.

Mehr zum Thema Die 7 besten Boys Love-Animes, die jeder Fan von queeren Romanzen gesehen haben sollte von Cassie Mammone

Eines Tages wird Miyano Zeuge eines gewalttätigen Streits zwischen anderen Schüler*innen, die von einer Gruppe Mobber angepöbelt werden. Trotz seiner Angst sammelt er all seinen Mut zusammen und möchte in die Situation eingreifen. Er wird jedoch von Sasaki aufgehalten, der sich selbst in den Streit einmischt und sich mit den Mobbern prügelt.

Von da an fühlt sich Miyano zu Sasaki hingezogen und beide kommen sich Stück für Stück näher. Sasaki fängt dank Miyano auch an, “Boys Love”-Mangas zu lesen und sich für die Geschichten dieses spezifischen Genres zu interessieren.

My Dress-Up Darling

Marin zieht mit ihrer Liebe zum Cosplay auch Gojo in ihren Bann. (Bild von © Crunchyroll)

Staffelanzahl: 1

1 Episoden: 13

13 Synchro: Deutsch oder Japanisch mit deutschen Untertiteln

In my “Dress-Up Darling” steht Gojo Wakana im Mittelpunkt der Geschichte. Er möchte genau wie sein Großvater Meister in der Herstellung von traditionellen Hina-Puppen werden. Da sein Fokus und seine Leidenschaft nur für dieses eine Handwerk brennt, hat er in Bezug auf neueste Modetrends keine Ahnung und tut sich ebenfalls schwer damit, sich mit seinen Mitschüler*innen anzufreunden. Schließlich leben seine Klassenkameraden, besonders beliebte Mitschüler*innen wie Marin, in einer ganz anderen Welt als er.

Nie hätte er gedacht, dass er jemals etwas mit Marin zu tun haben würde, bis sie ihm von ihrem geheimen Hobby erzählt: Cosplay! An jenem Tag, an dem er von ihrem Geheimnis erfuhr, wurde er ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens und die beiden kommen sich täglich näher.

13 weitere nennenswerte kostenlose Serien im Februar auf Crunchyroll

Alya spricht ihre wahren Gefühle nur auf Russisch offen aus. (Bild von © Crunchyroll)

A Couple of Cuckoos

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

An Archdemon's Dilemma: How to Love Your Elf Bride

Bottom-Tier Character Tomozaki

Girlfriend, Girlfriend

Hokkaido Gals Are Super Adorable!

More than a Married Couple, but Not Lovers

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Recovery of an MMO Junkie

Rent-a-Girlfriend

The Quintessential Quintuplets

Tomo-chan Is a Girl!

TONIKAWA: Over The Moon For You

Diese aktuellen Hit-Animes findet ihr ebenfalls bei Crunchyroll

Neben den kostenlosen Romanzen findet ihr beim Streaminganbieter zusätzlich auch eine Vielzahl an anderen Anime-Serien unterschiedlicher Genres. Aktuell könnt ihr zum Beispiel die zweiten Staffeln der beliebten Hit-Anime-Serien Solo Leveling und Die Tagebücher der Apothekerin anschauen. Auch die erfolgreichen Serien DanDaDan, Blue Lock, One Piece und Re:Zero findet ihr in der Bibliothek.

Welche Anime-Serie ist im Moment euer Favorit und werdet ihr euch eine dieser kostenlosen Serien im Februar anschauen?