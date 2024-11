One Piece und Dragon Ball kommen noch 2024 auf YouTube: Alle Infos zum neuen Crunchyroll-Kanal

Die Abenteuer von Ruffy und Son Goku könnt ihr bald auch auf YouTube erleben.

Noch 2024 will Crunchyroll durch einen neuen Kanal allerhand beliebte Anime auf YouTube bringen. Darunter Serien wie One Piece oder das jüngst gestartet Dragon Ball Daima. Im Artikel erfahrt ihr alles Wichtige über den neuen Service.

Crunchyroll kommt zu Primetime Channels

Wie Crunchyroll in dieser Woche angekündigt hat, wird sich der Streamingdienst für Anime bis Ende 2024 dem Angebot von YouTubes Primetime Channels anschließen.

Was ist Primetime Channels? Ein Angebot auf YouTube, mit dem ihr einzelne Sender wie Sport 1, Paramount+ oder beispielsweise den NFL Game Pass gegen eine monatliche Gebühr abonnieren könnt.

Das Angebot der Primetime Channels ruft ihr auf, wenn ihr in der Seitenleiste auf YouTube auf "Filme & TV" klickt.

Über die linke Seitenleiste klickt ihr auf "Filme & TV" und gelangt so zu den Primetime Channels.

Was kostet der Service? Chrunchyroll hat den Preis für ein monatliches Abo des Kanals noch nicht enthüllt. MIt Blick auf die normalen Abo-Kosten von Chrunchyroll gehen wir jedoch von monatlichen Kosten für das Abo zwischen 6,99 Euro und 9,99 Euro aus.

Was ist der Vorteil von Primetime Channels? Ihr könnt ähnlich den Amazon Prime Channels mehrere Sender und Dienste auf einer Plattform vereinen und müsst zudem nicht erst ein Basis-Abo wie beispielsweise bei Amazon Prime abschließen. Sprich, ein Abo von YouTube-Premium ist keine Voraussetzung.

Diese Hit-Anime kommen auf YouTube

Die umfangreiche Bibliothek von Crunchyroll besteht im November 2024 aus über 2000 Serien. Darunter beliebte Anime wie One Piece, Solo Leveling, Kaiju No. 8, Dan Da Dan oder auch My Hero Academia. Auch vom jüngst gestarteten Dragon Ball Daima erscheint jeden Freitag um 18: 45 Uhr eine neue Episode auf Crunchyroll.

Sobald bekannt ist, wann der Kanal startet und zu welchem Preis er angeboten wird, werden wir euch auf GamePro darüber informieren.

Nutzt ihr Primetime Channels und falls ja, wie findet ihr den Service von YouTube oder Amazon Prime mehrere Kanäle auf einer Plattform zu vereinen?