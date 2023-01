Super cuter Nintendo Switch Controller für Cozy Games bei Amazon im Angebot: Bis zu 30% Rabatt!

Ihr wart gerade wieder am suchten von Animal Crossing: New Horizons oder anderen Cozy Games dieser Art? Mit diesem Controller im Fuchs-Design macht euch das Rumlaufen und Craften auf der eigenen Insel nur noch mehr Spaß. Den niedlichen Controller gibt es in Schwarz und Weiß für nur 29,99€. Ihr spart euch damit fast 12,00€, da der Controller ursprünglich 43,83€ gekostet hat.

Bei diesem Preis müsst ihr schnell zuschlagen! Von dem weißen Controller gibt es nur noch 3 auf Lager, während es beim schwarzen hingegen noch 17 sind.

30% auf süße Controller für die Nintendo Switch

Erst letzte Woche hatten wir euch schon einen niedlichen Controller für die Nintendo Switch vorgestellt. Dieser war jedoch in einem sanften Rosa und somit eventuell nicht der Geschmack von manchen von euch. Der Controller vom PowerLead-Store auf Amazon ist was seine Farbwahl angeht schon einiges neutraler: Ihr bekommt das Fuchs-Design in schwarz oder weiß mit Farbakzenten wie orange und braun.

Die Ohren eures Controller Fuchs' können sogar leuchten! Der Fuchs kann aber auch noch weiteres:

Niedliches und Ergonomisches Design: Der Controller ist sehr leicht und besitzt bequeme Griffe sowie Joysticks, damit ihr auch bei verschwitzten Händen nicht abrutscht. Wir wollen ja nicht einen Salat zu viel pflanzen und somit das Feld zerstören!

Der Controller ist sehr leicht und besitzt bequeme Griffe sowie Joysticks, damit ihr auch bei verschwitzten Händen nicht abrutscht. Wir wollen ja nicht einen Salat zu viel pflanzen und somit das Feld zerstören! Turbo Funktion: Hiermit könnt ihr verschiedene Schnelligkeiten anpassen, um eure Performance zu steigern. Es erwarten euch drei verschiedene Geschwindigkeiten, die ihr ganz einfach über die "Turbo"-Taste und den rechten Joystick mit einer Bewegung nach oben beschleunigen und nach unten verzögern könnt.

Hiermit könnt ihr verschiedene Schnelligkeiten anpassen, um eure Performance zu steigern. Es erwarten euch drei verschiedene Geschwindigkeiten, die ihr ganz einfach über die "Turbo"-Taste und den rechten Joystick mit einer Bewegung nach oben beschleunigen und nach unten verzögern könnt. Makro-Anpassung: Mit den drei belegbaren Tasten auf der Rückseite des Controllers könnt ihr Makrodefinitionstasten zuordnen.

Mit den drei belegbaren Tasten auf der Rückseite des Controllers könnt ihr Makrodefinitionstasten zuordnen. Vier Vibrationsmodi: Der Controller verfügt über eine Dual-Motor-Vibration die in vier Stufen angepasst werden kann. Mit dieser Funktion kann euer Einsinken in die eigene Farm, wie bei zum Beispiel Stardew Valley, noch mehr gewährleistet werden.

Weitere niedliche Controller für die Nintendo Switch: