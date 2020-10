Bei Cyberport könnt ihr den neuen Microsoft Xbox Wireless Controller, der am 12. November gemeinsam mit der Xbox Series X und S erscheint, gerade zum günstigen Preis von 47,99 Euro statt 59,99 Euro vorbestellen. Dazu müsst ihr den Controller in den Warenkorb legen und dort anschließend den Gutscheincode XBOXCONTROLLER12 verwenden.

Xbox Series Controller statt 59,99 für 47,99€ bei Cyberport (Code XBOXCONTROLLER12)

Der Gutscheincode ist theoretisch bis zum 31.12.2020 gültig, aber auf 2.000 Einlösungen limitiert. Diese Menge könnte bei einem so guten Angebot recht schnell erreicht werden. Wir gehen deshalb davon, dass der Deal nur kurze Zeit verfügbar sein wird. Der Gutschein gilt übrigens auch für Xbox One Controller.

Was bietet der Xbox Series Controller?

Kompatibel: Der neue Microsoft Xbox Wireless Controller hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht allzu stark verändert. Das Design ist sehr ähnlich und der Controller ist mit der Xbox One kompatibel, wie umgekehrt auch der alte Xbox One Controller mit der Xbox Series kompatibel sein wird. Auch in Verbindung mit Smartphones soll der Xbox Series Controller problemlos funktionieren.

Besseres D-Pad: Der vielleicht größte Unterschied findet sich beim D-PAD, das mit seiner konkaven Oberfläche stark an das Steuerkreuz des Xbox Elite Controllers erinnert und ähnlich präzise Bewegungen in acht Richtungen ermöglichen soll. Neu ist außerdem der Share-Button sowie die rutschfeste Oberfläche der Trigger. Zudem soll die Latenz deutlich verringert werden.

Wieder Batterien: Während Microsoft beim Xbox Elite Controller Series 2 auf einen fest verbauten Akku gesetzt hatte, ist man beim neuen Xbox Series Controller aufgrund des Feedbacks der Spieler außerdem wieder zur Verwendung von AA-Batterien zurückgekehrt.

Wie gut der Xbox Series Controller tatsächlich ist, wird sich natürlich erst in ausführlichen Test beweisen müssen. Bis dahin könnt ihr in unserer Xbox-Controller-Kaufberatung seine angekündigten Features schon mal mit denen bereits erhältlicher Xbox-Gamepads vergleichen.

Xbox Series Controller statt 59,99 für 47,99€ bei Cyberport (Code XBOXCONTROLLER12)