Cyberport hat rechtzeitig zur Gamescom einen großen Gaming-Sale gestartet, der noch bis zum 5. September läuft. Wie üblich bei dem Händler richtet sich der Großteil der Angebote eher an PC-Spieler:innen und beinhaltet beispielsweise Laptops, Monitore, Prozessoren und Grafikkarten. Immerhin sind aber auch ein paar PlayStation-Angebote mit dabei, die PS Plus und zwei große PS5-Titel betreffen. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Gaming-Sale bei Cyberport: Zu den Angeboten

12 Monate PS Plus im Angebot

Das Jahresabo von PS Plus gibt es im Gaming-Sale für 49,90 Euro statt 59,99 Euro. Cyberport ist damit laut Verlgeichsplattformen aktuell der günstigste Anbieter - wenn man von dem Deal im PlayStation Store absieht, wo man noch bis zum 30. August 12 Monate PS Plus für nur 29,99 Euro bekommen kann. Das Angebot des PS Store gilt allerdings nur für diejenigen ohne aktives Abo. Der Deal bei Cyberport ist hingegen für alle interessant, die ihr bestehendes Abo verlängern wollen. Geliefert wird in Form eines Codes per E-Mail.

Cyberport: 12 Monate PS Plus statt 59,99€ für 49,90€

Resident Evil Village und Ratchet & Clank

Resident Evil Village in der PS5-Version bekommt ihr bei Cyberport für 42,90 Euro. Laut Vergleichsplattformen war das Horrorspiel noch nie so günstig zu haben. Auch Ratchet & Clank: Rift Apart ist stark reduziert, von 79,99 Euro auf 44,90 Euro. Der Versand ist kostenlos.

Gaming-Headsets für PS4, PS5, Xbox und Switch

Außerdem gibt es noch eine kleine Auswahl an Gaming-Headsets im Angebot, von denen die folgenden auch für Konsolen geeignet sind:

Gaming-Sale bei Cyberport: Zu den Angeboten