Der PlayStation Store hat heute einen ganz besonderen Deal gestartet: 12 Monate PS Plus gibt es jetzt zum halben Preis, also für 29,99 Euro statt 59,99 Euro. Pro Monat zahlt ihr somit nur noch rund 2,50 Euro. Zum Vergleich: Das Monatsabo von PS Plus kostet regulär 8,99 Euro. Das Angebot ist allerdings nur für diejenigen verfügbar, die keine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus besitzen. Ob ihr früher schon einmal Mitglied wart, ist hingegen egal. Der Deal läuft noch bis zum 30. August. Hier findet ihr ihn:

PlayStation Store: 12 Monate PS Plus jetzt 50% reduziert

Was bietet PlayStation Plus?

1. Online-Multiplayer: PlayStation Plus ist ein Abo-Service, der vor allem für den Multiplayer relevant ist. Mit wenig Ausnahmen (vor allem aus dem Free-2-Play-Bereich) ist PS Plus notwendig, wenn ihr online spielen wollt. Ohne den Dienst bleibt ihr also in den meisten Fällen auf den Singleplayer oder lokale Multiplayermatches beschränkt.

2. Monatlich kostenlose Spiele: Mit PS Plus bekommt ihr jeden Monat mindestens zwei Spiele für PS4, die ihr kostenlos spielen könnt, solange ihr über ein Abo verfügt. Seit dem Release der PS5 gab es sogar häufig noch ein PS5-Spiel obendrauf. Im August gibt es Plant vs. Zombies: Schlacht um Neighborville sowie Tennis World Tour 2 für die PS4. Zusätzlich bekommt ihr Hunter's Arena: Legends, das sowohl in der PS4- als auch in einer speziellen PS5-Version enthalten ist.

3. Exklusive Rabatte: Bei Sales im PlayStation Sture bekommt man mit einer Plus-Mitgliedschaft oft einen zusätzlichen Rabatt auf bestimmte Spiele, sodass man noch günstigere Schnäppchen machen kann. Hin und wieder gab es auch schon Sales, in denen man mit dem Plus-Abo generell den doppelten Rabatt bekommen hat.

4. Share Play: Mit PS Plus könnt ihr online gemeinsam mit Freunden spielen, als würdet ihr euch im selben Raum befinden. Das bedeutet: Selbst in Singleplayer-Spielen könnt ihr die Kontrolle abgeben, und zwar auch dann, wenn die andere Person das betreffende Spiel gar nicht besitzt. Mehr dazu erfahrt ihr auf Sonys Share-Play-Infoseite.

5. Cloud Saves: Mit PlayStation Plus erhaltet ihr bis zu 100 GB Speicherplatz, um eure Spielstände in der Cloud zu speichern. Auf diese Weise sind sie sicher, ganz egal, was ihr mit eurer Konsole anstellt, und können bei Bedarf jederzeit von einer anderen PS4 oder PS5 abgerufen werden.

PlayStation Store: 12 Monate PS Plus jetzt 50% reduziert