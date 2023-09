Cyberpunk 2077: Achtung! Ein falscher Klick im Dialog mit Johnny und euer Spielstand ist hinüber

In einer Szene nach dem Clouds, in der ihr mit Johnny redet, solltet ihr aufpassen was ihr sagt.

CD Projekt Red hat Cyberpunk 2077 mit Update 2.0 einer großen Frischekur unterzogen, die sich mehr als gelohnt hat. Allerdings bedeutet das nicht, dass sich nicht doch wieder irgendwelche Fehler einschleichen. Dazu gehört auch ein schwerwiegender Bug, der den ganzen Spielstand zerschießt.

Am 24. September kam zwar ein Hotfix für Cyberpunk 2077 raus, dieser scheint den Bug aber nicht zu fixen. In den Patch Notes gibt es keinen Verweis darauf. Es ist wahrscheinlicher, dass dieser frisch entdeckte Bug erst mit dem nächsten Update behoben wird.

Fieser Flacker-Bug grillt euren Spielstand

Johnny Silverhand (Keanu Reeves) ist für V wahrlich kein angenehmer Untermieter. Der Rockstar steckt nicht nur im Kopf unseres Charakters und quasselt zwischendurch dazwischen, sondern übernimmt nach und nach auch die Kontrolle. Die Folge: V wird immer schwächer, was vor allem durch Benommenheit, einen blauen Schleier vor den Augen und fieses Flackern verdeutlicht wird.

Und wenn ihr nicht aufpasst, hört das nicht mehr auf! Damit meinen wir aber keine Entscheidung im Spiel, die den Verlauf der Geschichte verändert und den Effekt erklärt, sondern einen Bug.

Wie wirkt sich der Bug genau aus? Klickt ihr im Spiel eine bestimmte fehlerhafte Dialogoption an, hört das blaue Flimmern und Flackern nicht wie üblich irgendwann auf. Es ist, als würde Vs Gehirn dauerhaft durch Johnny frittiert werden. Allerdings könnte man anfangs auch meinen, das gehört noch zur Geschichte, weshalb man munter weiterspielt und so womöglich noch heile Spielstände überschreibt. Die Gefahr besteht vor allem, wenn ihr nur auf Autosave vertraut.

Das wäre dann nicht nur ein Albtraum für V. So lässt sich das Spiel nämlich definitiv nicht mehr weiterspielen, ohne selber das Gefühl zu haben, selbst in Vs Körper zu stecken. Da hilft dann auch kein Besuch beim Ripper Doc mehr.

So verhindert ihr den Bug in Cyberpunk 2077

Glücklicherweise lässt sich der Bug aber verhindern, wenn man weiß, worauf man achten muss.

Der fiese Bug tritt während der Hauptmission “Automic Love” auf, in der V im Clouds Nachforschungen zu Evelyn Parker anstellen soll. Im Anschluss kommt es zum Gespräch mit Johnny, der sich vor uns auf einen Hocker pflanzt.

Im Verlauf des Dialogs können wir zwischen den zwei folgenden Sätzen wählen, von denen ihr unbedingt den ersten Satz wählen solltet:

Ich hab gefragt, was du von mir willst. (Asked you – what the hell do you want?) Du bist durchgeknallter als ich. (Fucked in the head worse than me.) – löst den Bug aus!!!

Reddit-User Takia_Gecko hat es nochmal schön rot verdeutlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und keine Sorge: Theoretisch macht es keinen Unterschied, was ihr Johnny antwortet. Es verändert nicht den Spielverlauf. Ihr könnt also getrost die erste Dialogoption auswählen.

Sollte es bereits zu spät sein, habt ihr hoffentlich noch einen unbeschädigten Spielstand, den ihr laden könnt. Ansonsten haben wir auf Konsolen leider (noch) keine Lösung für euch parat. Auf dem PC lässt sich das Problem über die Mod "Glitch Begone" von Nexusmods beheben, wie unsere Kolleg*innen von GameStar berichten.

Die in den Kommentaren vorgeschlagene Alternative, mit V vor dem Dialog Alkohol zu trinken, funktioniert laut mehreren Erfahrungsberichten jedoch nicht. Probiert es also am besten nicht aus.

Cyberpunk 2077 ist ursprünglich im Dezember 2020 erschienen und hat mit dem katastrophalen Launch Spiele-Geschichte geschrieben. Mit der Zeit verbesserte CD Projekt Red das Spiel, Update 2.0 macht es nun endlich zu dem, was es von Beginn an hätte sein sollen. Mit dem DLC Phantom Liberty, der am 26. September 2023 erscheint, bekommen wir ein einziges Mal neue, umfangreiche Story-Inhalte.