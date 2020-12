Update 7. Dezember 2020: Am 10. Dezember 2020 erscheint Cyberpunk 2077. Die dazugehörige Collector's Edition ist eigentlich schon seit vielen Monaten ausverkauft. Doch bei Cyberport könnt ihr diese nun für 259 Euro kaufen. Dabei steht sie euch für die PS4 und Xbox One zur Verfügung. Wer also bisher noch keine erhalten hat, kann sie sich nun bei Cyberport sichern.

Cyberpunk 2077 CE vorbestellen: MediaMarkt und Saturn bieten die Cyberpunk 2077 Collector's Edition für PS4 an. Die Collector's Edition beinhaltet viele physische und digitale Inhalte. Allen voran gibt es eine Figur mit dem Hauptcharakter des Spiels.

Jede Menge Inhalt für Vorbesteller: Wer sich die Standard Edition von Cyberpunk 2077 für PS4 oder Xbox One vorbestellt, erhält ebenfalls viele Zusatzinhalte. Es ist eine prallgefüllte Day-1-Edition.

Das sind die Inhalte der Standard Edition:

Das Spiel Cyberpunk 2077 für PS4, Xbox One oder PC

Eine Stadtkarte von Night City

Eine Postkarte von Night City

Sticker

Ein Entwickler-Kompendium

Den digitalen Soundtrack

Ein Handbuch von Cyberpunk 2020 (der Pen&Paper-Vorlage des Spiels)

Ein Mini-Artbook

Desktop-Wallpaper

