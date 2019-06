Cyberpunk 2077-Collector's Edition kostet 220 Euro: Das steckt drin

CD Projekt REDs kommendes SciFi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 erscheint nicht nur in einer Standard-, sondern auch in einer Collector's Edition für PS4, Xbox One und PC. Wir zeigen euch alle Inhalte der CE sowie "Normalo"-Version.

Cyberpunk 2077: Release-Termin & neuer Trailer

Die Katze ist endlich aus dem Sack

Das bietet die vorbestellbare Collector's Edition von Cyberpunk 2077

Das Spiel Cyberpunk 2077 für PS4, Xbox One oder PC

Soundtrack-CDs

Wendecover

Sammlersteelbook

Actionfigur von Protagonist V (25 cm hoch)

Artbook

Metallansteckerset

Metallschlüsselanhänger

Kommentierte Ausgabe eines Reiseführers für Night City in versiegelter Tüte

Gestickte Aufnäher

Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte

Postkarten aus Night City

Karte der Stadt

Stickerbombset

Alles bekommt ihr in einer eigenen Sammlerbox. Dazu kommt eine Reihe von digitalen Zusatzinhalten:

Soundtrack

Digitales Art-Booklet

Quellensammlung zu Cyberpunk 2077

Bildschirmhintergründe für Desktop und Mobile

Diese digitalen Inhalte sind ürbigens auch Teil der normalen Fassung von Cyberpunk 2077.

Collector's Edition vorbestellen: Auf der offiziellen Website könnt ihr euch die CE im voraus sichern.

Das bietet die Standard-Edition von Cyberpunk 2077

Daneben bekommt das Spiel natürlich ebenfalls eine Standard-Version spendiert. Und für den "Standard" ist die ziemlich vollgepackt:

Das Spiel Cyberpunk 2077 für PS4, Xbox One oder PC

Eine Stadtkarte von Night City

Eine Postkarte von Night City

Sticker

Ein Entwickler-Kompendium

Den digitalen Soundtrack

Ein Handbuch von Cyberpunk 2020 (der Pen&Paper-Vorlage des Spiels)

Ein Mini-Artbook

Desktop-Wallpaper

