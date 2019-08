Cyberpunk 2077 wird in Deutschland komplett lokalisiert. Das bedeutet, dass alle Dialoge in deutscher Sprache synchronisiert werden. Nun hat CD Projekt Red bekannt gegeben, dass Keanu Reeves' Charakter Johnny Silverhand vom gewohnten deutschen Sprecher vertont wird, den wir bereits aus den Kinos kennen.

Benjamin Völz ist sein Name und er ist selbst ein großer Fan von Cyberpunk: "Meine Schwäche für urbane Dystopien und Cyberpunk hat ihre Wurzeln in der deutschen Version des Director's Cut von Blade Runner, die ich 1992 bearbeitet habe", sagt Völz in einer offiziellen Pressemitteilung.

Deutsche Synchro wird auf gamescom vorgestellt

Wenn ihr zu Gast in Köln auf der diesjährigen gamescom seid, könnt ihr euch die deutsche Synchro bereits anhören. Das gilt natürlich nicht nur für Keanu Reeves, sondern auch für die anderen Charaktere des Rollenspiels.

Die erste Cyberpunk 2077-Präsentation des Tages wird immer in der deutschen Version abgehalten. Alle nachfolgenden Termine zeigen die englische Fassung. Solltet ihr also Interesse an der lokalisierten Version haben, könnt ihr euch direkt frühs zur Halle 6 am Stand C049 aufmachen. Dort stellen die Entwickler ihre Live-Demo vor. Alle Infos zur Kölner Messe findet ihr auf unserer gamescom-Themenseite.

Freie Wahl zum Release: Sobald das Spiel am 16. April 2020 erscheint, könnt ihr frei aus verschiedenen Synchron-Fassungen und optionalen Untertiteln wählen. Es ist also auch kein Problem mit englischen Stimmen und deutschen Untertiteln zu spielen.

Spielt ihr Cyberpunk 2077 lieber auf Deutsch, oder auf Englisch?