Am 10. Dezember ist es endlich soweit: Das lang erwartete Cyberpunk 2077 erscheint! Wenn ihr euch schon jetzt sicher seid, dass ihr CD Projekts neues Action-RPG über alles lieben werdet, könnt ihr euch bereits viele Merchandising-Artikel sichern. Der Online-Shop Zavvi hat beispielsweise inzwischen eine ganze Reihe Cyberpunk-Figuren im Sortiment. Wenig überraschend befinden sich darunter eine Menge Abbilder des von Keanu Reeves gespielten Charakters Johnny Silverhand. Hier geht's zur Übersicht:

Cyperpunk 2077: Johnny Silverhand Figuren und mehr bei Zavvi

Die Figuren gibt es zum Teil auch bei anderen Händlern, zum Beispiel bei Amazon. Bei Zavvi sind aber zumindest die hochwertigeren Exemplare oft etwas günstiger. Zudem könnt ihr hier vom GamePro-Rabatt profitieren:

GamePro-Rabatt bei Zavvi: Bis zum 31. Oktober 2021 bekommt ihr bei Zavvi 20 Prozent Rabatt auf Kleidung mit dem Code GAMEPRO20 und 10 Prozent auf andere Artikel mit dem Code GAMEPRO10. Die Codes funktionieren fast beim gesamten Sortiment von Zavvi, mit wenigen Ausnahmen. Der Rabatt ist bei den im Folgenden genannten Preisen noch nicht einberechnet.

Die günstigste Variante: Funko Pop! Vinilfiguren

Wer auf möglichst günstige Weise an eine Art Mini-Keanu-Reeves kommen möchte, kann sich für den Kauf einer Vinylfigur der Marke Funko Pop! entscheiden, die ihr bei Zavvi für 12,99 Euro bekommt. Um Realismus geht es bei den knapp 10 cm großen Figürchen nicht, sie setzen eher auf Niedlichkeit. Die Figuren befinden sich auf Lager und werden bei Standardversand in 5 bis 10 Tagen geliefert.

Detailliert und erschwinglich: Mac Farlane & Dark Horse

Wenn ihr es gern etwas lebensechter hättet, aber trotzdem auf einen moderaten Preis besteht, dann sind die Figuren von Mac Farlane das Richtige für euch. Die sieben Zoll große Actionfigur von Johnny Silverhand, die wahlweise entweder mit Flasche und Gitarre oder mit Tasche und Knarre ausgestattet ist, bekommt ihr für 28,49 Euro.

Cyberpunk 2077 Johnny Silverhand Actionfigur 7 Zoll für 28,49€ bei Zavvi

Wenn es noch ein bisschen größer sein darf, könnt ihr euch auch für 45,49 Euro die 12 Zoll große Actionfigur mit Gitarre sichern. In derselben Preisklasse befindet sich zudem eine circa 24 cm große Statue der Marke Dark Horse, die Silverhand mit der Waffe in der ausgestreckten rechten und der Gitarre in der linken Hand zeigt. In diesem Fall handelt es sich aber um eine Vorbestellung, mit der Lieferung könnt ihr erst Anfang des nächsten Jahres rechnen.

Das teure Sammlerstück: PureArts Statuen

Die mit riesigem Abstand teuerste Variante sind die äußerst detaillierten und hochwertigen Statuen aus dem Hause PureArts. Die Johnny-Silverhand-Statue, die etwa ein Viertel der Lebensgröße misst, gibt es in der am besten ausgestatteten Variante (mit Gitarre und Sonnenbrille) für 999,99€. Die sparsamer ausgestattete Version kostet 949,99 Euro. Wenn euch das etwas zu teuer ist, könnt ihr von PureArts auch noch etwas kleinere Cyberpunk-Figuren ab Preisen von 282,49 Euro bekommen, allerdings nicht von Johnny Silverhand. Hier findet ihr die Übersicht:

Cyberpunk 2077: Johnny Silverhand Actionfiguren & Statuen bei Zavvi