Cyberpunk 2077 erscheint für Nintendo Switch 2 - Ultimate Edition kommt direkt zum Launch der neuen Konsole

Cyberpunk 2077 bekommt eine Ultimate Edition für die Nintendo Switch 2.

Überraschung! CD Projekt REDs Singleplayer-Action-RPG Cyberpunk 2077 erscheint für die Nintendo Switch 2. Im Zuge der Nintendo Switch 2 Direct wurde eine Ultimate Edition für die kommende neue Nintendo-Konsole angekündigt.

Wann erscheint die Cyberpunk 2077 Ultimate Edition für Nintendo Switch 2?

Release: am 05. Juni 2025, also direkt zum Launch der neuen Nintendo-Konsole.

Was steckt in der Cyberpunk 2077 Ultimate Edition für Nintendo Switch 2?

Die Ultimate Edition erhält nicht nur das Basis-Spiel, sondern auch die Standalone-Erweiterung Phantom Liberty.

Seit Update 2.0 endlich richtig gut: Mit dem großen, im September 2023, veröffentlichten Update 2.0 ist Cyberpunk 2077 so sehr gereift, dass wir uns verneigen und das Spiel nach dem Holper-Release im Jahr 2020 endlich als "Action-RPG-Meisterwerk" betiteln können.

Alle Ultimate Edition-Käufer*innen können natürlich ebenfalls von den Änderungen aus 2.0 profitieren: CDPR hat mit dem großen Update nicht nur das Polizei-System und die Gegner-KI entscheidend überarbeitet, sondern außerdem den Skilltree sowie das Loot-System entschlackt und übersichtlicher gestaltet.

Wie sich das Spiel technisch auf der Switch 2 schlägt, ist natürlich eine andere Frage. Dies müssen wir austesten, bis dahin sind wir aber wirklich sehr gespannt drauf.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition - So viel Spielzeit steckt wohl drin

Hauptspiel: Natürlich hängt die Spielzeit immer vom eigenen Spielstil ab. Wenn ihr euch beeilt und Nebenquests ignoriert, dann könntet ihr schon in 25-30 Stunden mit der Hauptquest von Cyberpunk 2077 fertig sein. Schaut ihr euch aber abseits des Hauptpfades in Night City um und absolviert auch Nebenquests, seid ihr hier gut 50 Stunden beschäftigt.

Phantom Liberty: Auch Phantom Liberty hat ordentlich Umfang zu bieten: Mit der Standalone-Erweiterung könnt ihr euch 20 bis 25 Stunden lang beschäftigen.

Grob gerechnet bietet die Ultimate Edition für Switch 2 also rund 70 Spielstunden.

Und an dieser Stelle ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Ist die Ultimate Edition für die Nintendo Switch 2 ein Grund für euch, nochmals Cyberpunk 2077 zu spielen? Was ist eure generelle Meinung zur Ultimate Edition? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!