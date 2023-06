Cyberpunk 2077: Open-World-RPG jetzt 58% günstiger für PS4 & PS5 bei Amazon

Die Days of Play bieten viele günstige Spiele für PS4 und PS5, darunter auch Cyberpunk 2077.

Seit Freitag laufen die Days of Play, was bedeutet, dass ihr jede Menge Spiele und auch einiges Zubehör für PS4 und PS5 günstig bekommen könnt. Dazu gehört neben großen Exklusivhits beispielsweise auch das Open-World-RPG Cyberpunk 2077, das ihr jetzt schon für 16,99€ (UVP: 39,99€) abstauben könnt, und zwar sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt und Saturn. Ihr bekommt das Spiel in der PS4-Version mit kostenlosem PS5-Upgrade:

Dabei solltet ihr beachten: Da das Spiel erst ab 18 freigegeben ist, fallen relativ hohe Versandkosten von 5€ (Amazon) bzw. 4,99€ (MediaMarkt, Saturn) an. Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr diese aber vermeiden, indem ihr Cyberpunk 2077 zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt.

Days of Play: Spiele für PS5 & PS4 im Angebote

Zu den Days of Play gibt es viele große Spiele für PS4 und PS5 günstiger.

Die Days of Play haben natürlich noch sehr viel mehr zu bieten als nur Cyberpunk 2077. Vor allem große Exklusivtitel für PS5 und PS4 wie God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West oder Ghost of Tsushima sind stark reduziert. Die Angebote unterscheiden sich von Shop zu Shop. Es lohnt sich also, einen Blick auf verschiedene Sales zu werfen und zu vergleichen:

Wie gut ist Cyberpunk 2077?

Zum Release musste Cyberpunk 2077 aufgrund seines technisch unausgereiften Zustands eine Menge Kritik einstecken. Zumindest auf der PS5 ist das RPG seit dem 2022 erschienenen Next-Gen-Patch aber endlich das Spiel, das wir uns von Anfang an gewünscht hätten. Auch auf der PS4 wurde vieles verbessert, perfekt läuft Cyberpunk 2077 hier aber noch immer nicht.

Von der Technik abgesehen war Cyberpunk 2077 schon immer ein hervorragendes Rollenspiel. Das liegt teils an der tollen Atmosphäre der dystopischen Großstadt, die wir aus der First-Person-Perspektive erkunden. Vor allem aber liegt es an den vielen interessanten und erwachsenen Geschichten, die hier selbst in scheinbar unwichtigen Nebenquests erzählt werden. In dieser Hinsicht konnten CD Projekt an ihren Megahit Witcher 3 anknüpfen.

