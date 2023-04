1:25 Cyberpunk 2077 stellt neuen Raytracing Overdrive-Modus mit Vergleichsvideo vor

Über Cyberpunk 2077 lässt sich viel sagen und an dem Spiel auch einiges kritisieren. Fest steht aber: Mit voll aktiviertem Raytracing auf einem richtig potenten Rechner sieht der Titel besser aus als quasi alles, was es da draußen sonst so gibt. Und das war schon vor dem neuen Overdrive-Modus so, der mit Pathtracing die Latte nochmal höher hängt.

Cyberpunk 2077 sieht im Overdrive-Modus wirklich unglaublich aus

Darum geht's: Grafikkartenhersteller Nvidia und Entwicklerstudio CD Projekt RED liefern mit dem kommenden Pathtracing-Upgrade für Cyberpunk 2077 einen Grafik-Sprung ab, der seinesgleichen sucht. Der schaltet in den Overdrive und lässt das sowieso schon hübsche Spiel wirklich überragend aussehen. Allerdings natürlich zu einem sehr hohen Preis und nur auf dem PC.

Was ist das neue Pathtracing? Hier werden nicht mehr nur einzelne Lichtstrahlen realistisch berechnet, sondern alle. Pathtracing beziehungsweise volles Raytracing stellt die physikalisch korrekte Simulation von Licht in der kompletten Szene dar. Das betrifft neben Schatten und Beleuchtung natürlich auch Reflektionen auf verschiedensten Materialien.

Also wie Raytracing, nur eben umfassend, vollständig und noch sehr viel Leistungs-intensiver. Dementsprechend frisst Cyberpunk 2077 im Overdrive-Modus selbst die neuesten, besten Grafikkarten wie die RTX 4090 zum Frühstück. Mit eingeschaltetem Pathtracing sind selbst hier nur um die 30 FPS möglich.

Zum Glück gibt's DLSS 3: Aber die neueste Grafikkartengeneration von Nvidia bietet neben noch mehr Raytracing-Leistung auch das neue DLSS3. Eine durch Maschinenlernen unterstütze Upscaling-Technik, die bei fast gleichbleibender Bildqualität sehr viel höhere Framerates ermöglicht.

Das sagt Nvidia dazu:

"Alle Neon-Schilder, Straßenlaternen, LED-Billboards, Auto-Scheinwerfer und andere Lichtquellen sind jetzt raytraced und werfen akkurates Licht auf Objekte, Mauern, vorbeifahrende Autos und Fußgänger*innen. Jetzt werfen praktisch alle Lichtquellen physikalisch korrekte, weiche Schatten, was mit vorherigen Herangehensweisen unvorstellbar war. Spieler*innen werden verbesserten Schattenwurf erleben, mit besserer Tiefe, besseren Details und mehr Realismus." (via: Kotaku)

Auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X wird dieses Upgrade aber nicht erscheinen. Es würde die Hardware auch einfach komplett überfordern. Immerhin tut sie das bei den allermeisten aktuell verbauten PC-Grafikkarten ebenfalls. Hierbei handelt es sich wirklich nur um ein Showcase, was möglich ist und eine Spielerei.

Wie findet ihr das Vergleichsvideo? Was haltet ihr von diesem Raytracing-Upgrade? Habt ihr vielleicht sogar eine RTX 4090?