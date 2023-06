'Sieht SO viel besser als als vorher' - Cyberpunk 2077-Bild zeigt neuen, komplett entschlackten Skilltree

Cyberpunk 2077 soll im Herbst nicht nur den großen DLC, sondern auch Update 1.7 bekommen.

Cyberpunk 2077-Entwicklerstudio CD Projekt RED arbeitet weiter mit Hochdruck daran, seinen Ruf wieder herzustellen. Das Cyberpunk-RPG soll endlich das Spiel werden, dass Fans sich immer gewünscht haben. Zum Release des großen Story-DLCs Phantom Liberty könnte es dank Update 1.7 endlich soweit sein. Unter anderem steht uns auch ein komplett überarbeiteter Skilltree ins Haus, den ihr euch hier auf einem ersten Bild bereits ansehen könnt.

Worum geht's? Phantom Liberty heißt der kommende Story-DLC für Cyberpunk 2077. Das war aber noch nicht alles: Passend zu dessen Release sollen auch weite Teile des Hauptspiels massiv überarbeitet werden. Unter anderem die Polizei von Night City, aber auch vieles andere, wie zum Beispiel der gesamte Skilltree mit allen Fähigkeiten, Perks und so weiter.

So sieht der neue Skilltree aus: Ab Ende September geht es bei den Cyberpunk 2077-Fähigkeiten offenbar sehr viel aufgeräumter und übersichtlicher zu. Wir können zwar noch nicht alles sehen und es handelt sich hierbei um kein offizielles Werbe-Bild von CDPR, aber es macht trotzdem schon mal einen sehr guten (ersten) Eindruck:

So they've redone all the inventory tooltips and talent trees. Very nice.



All coming to the base game as well. pic.twitter.com/9Ck1lfwkAP