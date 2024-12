Dan Da Dan bekommt eine 2. Staffel - und wir wissen auch schon, wann es weitergeht

Die zweite Staffel von Dan Da Dan wurde mitsamt diesem Key Visual angekündigt.

Am 19. Dezember hat die erste Staffel von Dan Da Dan mit der Ausstrahlung der zwölften Folge ihr vorläufiges Ende gefunden. Der Anime hat viele Fan-, aber auch Neulings-Herzen im Sturm erobert. Das können wir unter anderem der skurrilen Ausgangslage, der rührenden Beziehung zwischen den Protagonist*innen oder auch dem Opening-Song "Otonoke", der bestimmt einige Personen mehrere Tage als Ohrwurm begleitet hat, zuschreiben.

Deswegen dürfte die Nachricht, dass Dan Da Dan in nicht allzu weit entfernter Zukunft weitergeht, auch einigen Zuspruch finden.

2. Staffel für Dan Da Dan bestätigt

Am Tag der Ausstrahlung der aktuell letzten Folge von Dan Da Dan hat der offizielle, japanischsprachige X-Account des Animes verkündet, dass eine zweite Staffel folgen wird. Im selben Atemzug wurde mit Juli 2025 bereits der Veröffentlichungszeitraum verraten.

Worum es in der ersten Staffel von Dan Da Dan geht, könnt ihr in diesem Trailer sehen:

0:15 Neuer DanDaDan-Trailer zeigen neue abgedrehte Aliens und Geister, die die Protagonisten angreifen

2. Staffel erscheint auch wieder bei uns

Die Streamingdienste Crunchyroll und Netflix haben es sich daraufhin nicht nehmen lassen, die Ausstrahlung des Animes auch wieder für die eigene Streaming-Bibliothek zu bestätigen. Crunchyroll hat außerdem bereits die Veröffentlichung von Dan Da Dan im Simulcast bestätigt, bei Netflix steht diese Bestätigung hingegen aktuell (Stand 20. Dezember 2024) noch aus.

Und ja, Dan Da Dan ist zumindest in der ersten Staffel tatsächlich mit zwei unterschiedlichen deutschen Synchronisationen erschienen, die vom jeweiligen Streamingdienst abhängig sind. Davon gehen wir auch wieder bei Staffel 2 aus. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel von Kollegin Eleen:

Darum geht’s in Dan Da Dan

Streber Okarun ist von Aliens besessen, während die toughe und coole Momo an Geister glaubt. Als die beiden sich zusammentun, um die Existenz des eigenen Glaubens zu beweisen, stellt sich heraus, dass beide übernatürlichen Wesen existieren – und Okarun und Momo direkt ans Leder wollen! So beginnt ein höchst ungewöhnliches Abenteuer, in dem sich die beiden bei der Suche nach Okaruns ... Kronjuwelen näherkommen.

Mit der zweiten Staffel am Horizont dauert es nicht mehr allzu lange, bis der Anime fortgesetzt wird. Wollt ihr trotzdem jetzt schon wissen, wie es nach dem Finale der ersten Staffel weitergeht, könnt ihr den Manga lesen, von dem hierzulande die ersten zwölf Bände auf Deutsch erschienen sind.

Habt ihr Dan Da Dan schon geschaut beziehungsweise es noch vor? Oder kann das Werk euer Interesse nicht wecken?