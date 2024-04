Die 6 besten Fallout-Spiele: Alle Rollenspiele im Ranking

Die besten Fallout-Spiele im GamePro-Ranking.

Seit dem Release des ersten Fallout-Spiels sind inzwischen fast 30 Jahre vergangen. Seither hat die Reihe einige großartige Teile und Ableger hervorgebracht. Trotzdem sind nicht alle Titel gleichwertig, weshalb wir die Rollenspiele in diesem Ranking einordnen.

Ein paar Spielregeln vorab: Wir fokussieren uns hier auf die Haupt-Rollenspiel-Ableger der Reihe, weshalb wir etwa Fallout Tactics: Die stählerne Bruderschaft und Fallout Shelter rauslassen. Außerdem werten wir die Spiele auch aus moderner Sicht und wie zugänglich sie heute noch sind.

Platz 6: Fallout

5:40 Fallout History - Teil 1 - Fallout (1997)

Release : 1997

: 1997 Entwickler: Interplay Inc.

Interplay Inc. Metacritic-Wertung: 89

Mit dem Release von Fallout 1997 hat alles angefangen. Das inzwischen doch merkbar in die Jahre gekommene Rollenspiel bietet bereits vieles von dem, wofür die Reihe inzwischen bekannt ist. Ein komplexes Dialogsystem, verschiedene Lösungswege für Quests, Begleiter, das Karma-System, Ghule, Todeskrallen ... all das fühlt sich schon sehr nach Fallout an, auch wenn der Ton im ersten Teil ernster als in den Nachfolgern ausfällt.

Trotz der antiken Grafik ist der erste Teil also durchaus noch einen Blick wert, wenn ihr über das wirklich nicht schöne UI hinwegsehen könnt.

Platz 5: Fallout 2

5:20 Fallout History - Teil 2 - Fallout 2 (1998)

Release : 1998

: 1998 Entwickler: Black Isle Studios

Black Isle Studios Metacritic-Wertung: 86

Für viele Fans der klassischen CRPG-Ära ist Fallout 2 der beste Teil der Reihe. Die Fortsetzung baut auf der originellen Idee und den Systemen des ersten Teils auf und erweitert die Welt, Fraktionen, Quests und Co. Hier und da entschlackt sie auch etwas, so gibt es im zweiten Teil etwa kein Zeitlimit bei den Quests mehr. Wer die "klassische" Fallout-Erfahrung erleben möchte, aber ein zugänglicheres Spiel als den ersten Teil sucht, ist mit Fallout 2 gut beraten.

80 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils begebt ihr euch als direkter Nachfahre des Fallout-Protagonisten auf die Suche nach dem Garten von Eden-Creation Kit, um euer Dorf zu retten. Dabei geht natürlich einiges schief und ihr müsst euch nicht nur mit Mutanten und Strahlung, sondern auch Intrigen und Verrat rumschlagen.

Platz 4: Fallout 76

16:42 Fallout 76 - Mit Wastelanders ist das Spiel endlich auf dem richtigen Weg

Release : 2018

: 2018 Entwickler: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Metacritic-Wertung: 52

Mit Fallout 76 ist Entwickler Bethesda von der bisherigen Formel abgewichen und hat stattdessen ein Multiplayer-Rollenspiel entwickelt. Zu Release kam das überhaupt nicht gut an, denn das Spiel litt an allerhand Problemen wie zahlreichen Bugs, kaputten Quests und einer leeren Spielwelt – was auch die magere Metacritic-Wertung erklärt.

Seither hat Bethesda aber ordentlich mit Updates nachgepatcht und Erweiterungen rausgebracht, sodass sich Fallout 76 inzwischen in einem ziemlich ansehnlichen Zustand befindet.

Besonders wenn ihr mit Freund*innen im Koop zusammen zocken wollt, bietet die riesige Spielwiese des Ödlandes so einiges an Spaß.

Mehr zum Thema Endlich ein gutes Spiel: 3 Gründe, warum ihr Fallout 76 jetzt wieder zocken solltet von Linda Sprenger

Platz 3: Fallout 3

5:09 Fallout History - Teil 4 - Fallout 3 (2008)

Release : 2008

: 2008 Entwickler: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Metacritic-Wertung: 93

Fallout 3 war der erste Teil der Reihe, bei dem Entwickler Bethesda das Ruder übernahm. Nicht nur das, nach 10 Jahren Pause wagte Reihe damit auch den Sprung vom 2D-RPG zum dreidimensionalen Open World-Spiel in Ego-Perspektive. Und das mit vollem Erfolg.

Fallout 3 bietet nicht nur bei der Story viel Tiefe, sondern hat auch als erster Teil der Reihe das bekannte VATS-Zielsystem eingebaut, um bei den Kämpfen mehr taktische Möglichkeiten zu geben. Zugegeben, etwas hakelig spielt sich der Titel, wenn man den Komfort moderner Spiele gewohnt ist, aber das stimmungsvolle Erlebnis und die spielerische Freiheit lohnen sich auch heute noch.

Mehr zum Thema Fallout 3 im Test - Review für Xbox 360 und PlayStation 3 von Bernd Fischer

Ihr übernehmt dabei die Rolle eines Bewohners von Vault 101. Nachdem euer Vater James ins Ödland geflüchtet ist, macht ihr euch auf die Suche nach ihm und stoßt dabei auf ein Projekt, das das Ödland mit sauberem Wasser versorgen soll. Aber natürlich ist nicht alles so einfach und ihr geratet zwischen die Fronten verschiedener Fraktionen.

Platz 2: Fallout 4

2:48 Fallout 4 - Offizieller Gameplay-Launch-Trailer

Release : 2015

: 2015 Entwickler: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Metacritic-Wertung: 87

Fallout 4 ist der neueste Singleplayer-Ableger. Neben der modernen Grafik und dem besten Action-Gameplay der Reihe entschlackt er auch einige Gameplay-Systeme und ist so besonders für Neulinge leicht zugänglich. So wurde etwa das Karma-Feature entfernt, dafür könnt ihr mit dem Bau-System jetzt eure eigenen Siedlungen im Ödland gestalten.

Ausgerechnet die Haupt-Story ist hier aber einer der größten Kritikpunkte, da sie euch viel der Freiheit nimmt, für die die Reihe bekannt ist. Während ihr in einem Vault steckt, müsst ihr nämlich miterleben, wie euer Partner getötet und euer neugeborener Sohn entführt wird und macht euch dann auf die Suche nach eurem Kind.

Stört ihr euch an der recht engen Prämisse aber nicht, gibt es im Ödland wieder allerhand Geschichten und Geheimnisse zu entdecken.

Mehr zum Thema Fallout 4 im Test - Ein heikler Deal von Michael Graf

Platz 1: Fallout: New Vegas

1:50 Fallout: New Vegas - Ultimate Edition Trailer

Release : 2010

: 2010 Entwickler: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Metacritic-Wertung: 84

Der Fallout-Ableger von Obsidian Entertainment ist für uns nicht nur der beste Teil der Fallout-Reihe, sondern gehört zu den besten Rollenspielen überhaupt. Das liegt vor allem an der spielerischen Freiheit, die New Vegas euch liefert. Nicht nur könnt ihr das Mojave Ödland frei erkunden, auch bei den zahlreichen Haupt- und Nebenmissionen stehen euch jede Menge Möglichkeiten und Entscheidungen bevor – und nicht alle Lösungswege sind immer offensichtlich.

Diesmal spielt ihr keinen Vault-Bewohner, sondern einen Kurier, der ein mysteriöses Paket ausliefern soll. Dabei werdet ihr überfallen und in den Kopf geschossen, überlebt aber. Ob ihr im geschäftigen New Vegas nach eurem Fast-Killer sucht oder euch einer der Fraktionen anschließt, um die Kontrolle über New Vegas zu übernehmen, bleibt ganz euch überlassen.

Neben dem vielleicht besten Opening der Reihe bietet Fallout: New Vegas auch einfach eine verdammt gute Story mit großartigen Charakteren, die so ziemlich alles zusammenfasst, was Fallout so gut macht.

Wie würdet ihr persönlich die Fallout-Spiele ranken?