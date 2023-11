Das Ende von Attack on Titan erklärt - und so geht es danach weiter

Eren am Ende von Attack on Titan. (Bild: © Chrunchyroll / Hajime Isayama)

Attack on Titan ist nun endlich zu Ende, mehr als zehn Jahre nachdem der Anime erstmals ausgestrahlt wurde. Bereits in den letzten Folgen der Serie ist angedeutet worden, dass alle Konflikte zu einem großen brutalen Kampf um die Zukunft der Menschheit führen würden.

Das Hauptaugenmerk ist der Kampf gegen Eren Yaeger, der zu der Entscheidung gekommen ist, dass alle Menschen außerhalb der Insel Paradis sterben müssen, damit alle Kriege enden und Frieden einkehren kann.

Attack on Titans zweites und finales Special knüpft an die letzten Momente im finalen Kampf zwischen Eren und den verbleibenden Überlebenden der Menschen an, um die Walze zu stoppen. Nachdem der Kampf zu Ende geht, werden Erens Gefühle, Absichten und Gedanken in der letzten Episode offenbart.

Spoilerwarnung! Bitte beachtet, dass in den laufenden Abschnitten das Ende von Attack on Titan besprochen wird und somit Spoiler enthalten sind.

Das bedeutet Erens Entscheidung im Finale von Attack on Titan

Nach einem erbitterten Kampf gegen die Titanen gelingt es Levi, Zeke zu töten, nachdem der sich selbst aus freiem Willen zeigt und nach Levi ruft. Es macht den Eindruck, als hätte er selbst den Tod gewählt. Da das königliche Blut von Zeke das Bindeglied zwischen Eren und Ymir ist, verliert Eren durch Zekes Tod die Kontrolle über Ymirs Macht und die Walze wird gestoppt.

Mikasa und den anderen wird klar, dass nur Erens Tod diesen Krieg beenden kann. Zuvor schickt Eren ihr aber über die sogenannten Pfade noch einen Traum. Darin sehen wir, wie beide ein friedliches Leben zusammen führen und es symbolisiert Erens Wunsch nach einer Zukunft, in der er mit Mikasa zusammen sein kann.

Mikasa bricht den Teufelskreis und verabschiedet sich von Eren. © Chrunchyroll / Hajime Isayama

Dieser entscheidende Moment dient als das letzte Gespräch zwischen den beiden und ein Lebewohl von Eren, bevor Mikasa mit einem finalen Schlag seinen Kopf abtrennt. Nach seinem Tod küsst sie Eren als letztes Zeichen ihrer Zuneigung und im Hintergrund steht Ymir mit einem Lächeln, da sie nun endlich frei von dem Teufelskreis der Titanen ist.

Mikasa war eine Gefangene ihrer Gefühle für Eren, genau wie Ymir damals eine Gefangene ihrer Gefühle für König Fritz war. Doch im Gegensatz zu Ymir, die sich nicht von König Fritz lösen konnte und über all die Jahre gelitten hat, konnte Mikasa ihre Gefühle für Eren überwinden und die Menschheit durch seinen Tod retten.

An diesem Punkt offenbart Armin, dass Eren seine Macht nutzte, um vor dem Ende des Kampfes mit all seinen Freund*innen mithilfe der Pfade ein letztes Mal Kontakt aufzunehmen. Im Gespräch mit Armin erklärte Eren, dass nur Mikasa Ymir von ihren Gefühlen für den König befreien und den Teufelskreis stoppen konnte.

Erens wahre Absichten und Gefühle

Auch Erens wahre Gefühle für Mikasa kommen ans Licht, als Armin davon spricht, dass Mikasa ihn vergessen und in Zukunft mit einem anderen glücklich werden sollte. Darauf reagiert Eren panisch und gesteht seine Gefühle für Mikasa weinend ein. Gleichzeitig bittet er Armin darum, ihr nichts davon zu sagen, da er sich für Mikasa ein gutes Leben wünscht.

“Nein. Ich möchte nicht, dass sie jemanden findet. Ich möchte der Einzige für den Rest meines Lebens sein und dass sie wenigstens 10 Jahre nach meinem Tod noch Gefühle für mich hat!” - Eren in der letzten Spezial-Episode

Eren sieht die Auslöschung von 80% der Menschheit als einzigen Ausweg, um seine Freund*innen vor der Vergeltung außerhalb von Paradis Island zu schützen und ihnen die Chance auf Frieden zu geben: Indem er sich selbst zur weltweiten, existenziellen Bedrohung durch die Walze macht und sich durch seine Freund*innen töten lässt, sollen diese als Held*innen der gesamten Menschheit gefeiert werden.

Eren und Armin umarmen sich zum Schluss. © Chrunchyroll / Hajime Isayama

Es folgen emotionale Momente von Jean, Reiner, Connie und Annie, die all ihre Erinnerungen an die Gespräche mit Eren wiedererlangen, als er stirbt. Es ist anzunehmen, dass er mit ihnen über den Verlust der Titanen-Kräfte und sein Opfer für die Menschheit gesprochen hat.

Wochen oder Monate später bringt Mikasa Erens Kopf zur Beerdigung zu einem bestimmten Baum, unter dem er in der Kindheit immer gern geschlafen hat. Es ist eine Parallele zur allerersten Folge des Animes, wo Eren unter dem Baum von einem Traum aufwacht – eine Andeutung, dass sein langer Traum von der Freiheit der Menschen in Erfüllung gegangen ist.

Die Menschheit nach Erens Tod

Am Ende ist zu sehen, dass sich Armin mit allen anderen Überlebenden des Aufklärungstrupps auf diplomatische Weise für den Frieden einsetzt. Mikasa sitzt währenddessen an Erens Grab unter dem Baum und trauert, bevor eine Möwe ihren roten Schal um sie wickelt. Ein Zeichen, dass Eren auch nach seinem Tod sein altes Versprechen Mikasa gegenüber einhält, ihr den Schal um den Hals zu legen.

Mikasa und ihr roter Schal. © Chrunchyroll / Hajime Isayama

Im Abspann der Serie wird gezeigt, wie die Jahreszeiten vorbeiziehen und wie Mikasa eine Familie gründet und dann ein friedliches Leben führt. Nach ihrem Tod vergehen mehrere Jahre, Eldia gedeiht und erreicht sogar einen futuristischen Technologiestand – doch am Ende führt die Menschheit wieder Krieg gegeneinander, löscht die Bevölkerung auf der Insel sogar beinahe gänzlich aus.

Alle Bemühungen von Eren und seinen Freund*innen um den Frieden scheinen umsonst gewesen zu sein.

Im Abspann läuft das Lied des ersten Openings “Guren no Yumiya” (auf Deutsch: Feuerroter Pfeil und Bogen), allerdings weicht der Sänger vom originalen Text ab:

“Die Welt, die das Schwert des Jungen zerbrochen hat, wird die Spitze des Wolkenkratzers erreichen und auf den Turmbau zu Babel lachend hinunterblicken. Hass und Zorn sind eine zweischneidige Klinge. Geschichte wiederholt sich.“ - Abspann von Attack on Titan

Zum Vergleich der Text des originalen Openings:

“Der Junge von einst wird bald zum Schwert greifen. Wer nur seine Machtlosigkeit beklagt, kann nichts verändern. Der Junge von einst wird bald das schwarze Schwert ergreifen. Hass und Zorn sind eine zweischneidige Klinge. Eines Tages wird er dem Schicksal die Zähne zeigen.” Original Text aus dem Lied Guren no Yumiya von Log Horizon

Ein junge mit seinem Hund findet den großen Baum. © Chrunchyroll / Hajime Isayama

In der letzten Szene ist der Ort um Erens Grab zerstört und verlassen, die Natur hat sich die Welt zurückerobert. Ein wandernder Junge mit seinem Hund findet den Baum, an dem Eren beerdigt wurde.

Der Baum ist zu einer enormen Größe herangewachsen und dem Ymirs sehr ähnlich. Im Inneren des Baums verwandelte sie sich in den Urtitanen - es deutet also alles darauf hin, dass sich die Geschichte wie ein Zyklus wiederholen wird, solange Hass und Zorn im Herzen der Menschen innewohnt.

Seid ihr mit dem Ende von Attack on Titan zufrieden? Was würdet ihr gerne am Ende ändern wollen, falls ihr könntet?