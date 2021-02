Das neue GamePro-Heft 04/2021 - ab 3.3. am Kiosk

In der Märzausgabe gibt es unsere Gegenveranstaltung zum nahenden Frühling.

Statt Sonne und frischem Grün präsentieren wir euch nämlich 24 düstere Seiten zum Thema Horror. Werft mit uns einen ausgiebigen Blick auf Resident Evil: Village, begleitet uns durch das albtraumhafte Little Nightmares 2, und erkundet mit uns die schaurigen Parallelwelten in The Medium. Und obendrauf gibt's noch einen Ausblick auf die Horror-Highlights 2021.

Klar, die Hauptattraktion unserer horrormäßigen Titelstory ist Resident Evil 8. Und neben Spekulationen über Story, Charaktere und Zusammenhänge des neuesten Teils von Capcoms unzerstörbarer Gruselreihe gibt's deshalb auch einige Specials drumherum. Etwa Hannes' amüsante Demontage des gesichts- und seiner Meinung nach profillosen Ethan Winters.

Retrohelden

Etwas traurig war ich, dass unsere Retro Hall of Fame aus persönlichen Gründen den Weg alles Irdischen gehen musste. Bennys monatliche Retrorubrik brachte immer schöne Erinnerungen an tolle Klassiker zurück. Spiele, die unvergesslich bleiben und Helden, die man feiern sollte. Doch lasst sie uns doch einfach weiter feiern. In der neuen Rubrik "Heldenpixel" tun wir genau das: Wir ehren die wahren Helden der frühen Konsolenspiele - die Pixel.

Den Anfang machen die bunten Klötzchen, die gemeinsam den Hauptcharakter aus Earthworm Jim bilden. Bestaunt sie mit uns zusammen in all ihrer Pracht. Was haltet ihr davon? Welche Pixel würdet ihr gern in der neuen Rubrik sehen? Schreibt uns doch eure Vorschläge an post@gamepro.de.

Indiana Jones

Harald Fränkel ging für uns auf die Jagd nach dem perfekten Vorbild für das kommende Indy-Spiel von Machinegames. Und er wurde fündig. Mit Hut und Peitsche kämpfte er sich durch die Spinnweben seines Kellers, um in einer geheimnisvollen Kiste auf die Legende der Kaisergruft zu stoßen. Nein, das Spiel gehört nicht in ein Museum, sondern auf einen Bildschirm. Und so knöpft er sich den Klassiker vor, um zu analysieren, ob sich das Entwicklerstudio vielleicht einfach daran orientieren sollte.

Mass Effect, Super Mario 3D World, Biomutant und mehr

Wie gewohnt haben wir wieder jede Menge ausführliche Previews und Tests zu aktuellen Spielen im Heft. Besonders interessant sind dabei die Vorschauartikel zu Mass Effect: Legendary Edition und Biomutant. Während ersteres mit seinem riesigen SciFi-Universum punktet, beschränkt sich letzteres auf eine relativ kleine Spielwelt und macht uns dennoch sehr neugierig.

Im Testteil erwartet euch unter anderem ein großer Test zu Super Mario 3D World. Die Umsetzung des Wii-U-Spiels entpuppt sich auch auf der Switch als tolle Hüpferei und hat außerdem die Erweiterung Bowser's Fury mit an Bord, die uns ebenfalls enorm gut gefallen hat.

Außerdem im neuen Heft



Preview: Balan Wonderworld

Preview: Kena: Bridge of Spirits

Test: Bravely Default 2

Report: Cyberpunk 2077 - Die Grenzen der Open World

Report: Wie innerer Druck Spieleentwickler sabotiert

über 110 Minuten Video auf DVD

