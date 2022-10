Das neue GamePro-Heft 12/2022 - ab 2.11. am Kiosk

Es darf wieder zerhackstückelt werden!

Ich will nicht schon wieder die Story aufwärmen, wie ich Dead Space-Schöpfer Glen Schofield damals in einer ersten Präsentation des Spiels voraussagte, dass die USK das "taktische Zerstückeln" der Gegner, worauf er so stolz war, nicht mögen würde. Es brauchte dann tatsächlich mehrere Anläufe für die Freigabe. Jetzt habe ich sie doch wieder aufgewärmt. Nun steht das Remake an, und wieder ist das Zerstückelungssystem im Fokus. Es genügt nicht mehr, den Nekromorph-Biestern die Gliedmaßen abzusäbeln - diesmal gibt es mehrere Schichten Haut, Muskeln und Gewebe, die vor einer Amputation entfernt werden müssen. Mahlzeit!

Dead Space-Superfan Tobi konnte das Remake bereits ausführlich anspielen und schildert in unserer Titelstory seine Eindrücke. Was ist neu, was ist gleich geblieben? Und wie gruselig ist das Spiel überhaupt im Vergleich zum Original? Im Interview erklären die Macher außerdem, warum sie sich nicht allzu weit vom Original entfernen wollten und lieber Detailverbesserungen umgesetzt haben, statt die Mechaniken und damit das, was Dead Space ausmacht, komplett umzuwerfen.

Dolby Atmos

Passend zu unserer Titelstory gibt es auch einen dicken Artikel über das aus dem Kino bekannte Soundsystem Dolby Atmos. Warum passend? Nun, Dead Space lebt nicht nur von seinen Monsterkämpfen. Richtig atmosphärisch und gruselig wird's erst mit dem passenden Raumklang. Wer nur über den Fernseher hört, verpasst eine Menge. Deshalb erklären wir im Technikartikel die Funktionsweise von Dolby Atmos und was ihr braucht, um richtig guten Raumklang zuhause zu erleben.

Warum ist KI so dumm?

Künstliche Intelligenz kann in Spielen unglaublich dumm sein. Wer hat sich nicht schon mal darüber geärgert, dass ein KI-Begleiter die abenteuerlichsten Umwege nimmt, um zu seinem Ziel zu gelangen oder schlicht an einem Busch oder anderen Hindernis hängenbleibt und sich nicht mehr befreien kann? Im Magazinteil gehen wir diesem Phänomen auf den Grund und reden mit Experten über künstliche Intelligenz in Spielen - und erfahren, dass da durchaus System dahintersteckt.

God of War: Ragnarök, Modern Warfare 2, Bayonetta 3 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Kratos und Atreus erreichten uns zwar zu spät für einen ausführlichen Test, doch wir wollen euch unsere Last-Minute-Eindrücke zu God of War: Ragnarök nicht vorenthalten.

Ebenfalls zu spät für einen Test flatterte Call of Duty: Modern Warfare 2 in die Redaktion, aber wir haben dennoch eine ausführliche Preview-Strecke zum Shooter.

Wenigstens auf Hexen ist immerhin noch Verlass, und so gibt's einen ausführlichen Test zum Switch-exklusiven Action-Spektakel Bayonetta 3.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Wild Hearts

Preview: Park Beyond

Test: A Plague Tale: Requiem

Test: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Test: FIFA 23

zwei Stunden Video auf DVD

