Das seltsamste Harvest Moon aller Zeiten kommt auch zu uns

Natsume und Rising Star Games haben bekannt gegeben, Harvest Moon: Mad Dash in diesem Herbst auch in Europa für die PS4 und die Nintendo Switch zu veröffentlichen. Bislang war ein Release nur für außerhalb Europas angekündigt worden.

Wer den Namen "Harvest Moon" hört, hat gleich ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Bei Mad Dash müsst ihr allerdings etwas umdenken.

Worum geht es in Harvest Moon: Mad Dash?

Nicht etwa wegen des Themas: Denn auch in Mad Dash ist es eure Aufgabe, als Farmer erfolgreich zu sein und etwa zu ernten oder zu fischen.

Das Außergewöhnliche: Hier läuft alles deutlich schneller und chaotischer ab, denn Mad Dash ist in kleinere Level unterteilt, in denen ihr allein oder mit Freunden unterschiedliche Aufgaben habt. So müsst ihr zum Beispiel Beete anzulegen oder Heuballen zu hungrigen Kühen rollen.

Das Ganze geht gegen die Zeit und mit euren Mitspielern könnt ihr euch die Arbeit aufteilen, weswegen uns Mad Dash auch ein bisschen an Overcooked erinnert.

Es ist in jedem Fall das seltsamste und ungewöhnlichste Harvest Moon-Spiel. Cool, dass wir im Herbst auch in den Genuss des hektischen Serienablegers kommen.

Harvest Moon: Mad Dash erscheint in Europa im Herbst 2019 für PS4 und Nintendo Switch.