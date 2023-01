Das vergessene 2022-Highlight: Tinykin hat viel mehr Liebe verdient

Genre: 3D-Plattformer Entwickler: Splashteam Plattformen: PS4, PS5, Xbox, Switch, PC Release: August 2022 Demo verfügbar: Ja (Switch, Xbox)

Die Tage vor dem Jahreswechsel bricht bei mir die Zeit der sträflich vernachlässigten Spiele an. Hier werden Empfehlungen von Freunden, Kollegen oder der Community nachgeholt und es wird wie wild im Xbox Game Pass gestöbert. Aus Letzterem hatte ich mir jetzt unter anderem Tinykin gefischt und war nach gut sechs Stunden bis zum Ende überrascht, wie wenig Aufmerksamkeit dieser so wunderbare 3D-Plattformer 2022 erhalten hat, der es locker-flockig auf meine Jahres-Bestenliste geschafft hat.

Darum geht's in Tinykin

Erlaubt mir, die zu vernachlässigende Geschichte an dieser Stelle zu überspringen und direkt zum wunderbar flüssigen Gameplay von Tinykin zu kommen. Vorab sei aber noch erwähnt, dass ihr euch als Knirps namens Milodine in "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft"-Manier durch ein überdimensional großes Haus bewegt. Genauer gesagt durch sechs große Räume wie die Küche oder ein Kinderzimmer, in denen ihr auf sprechende Insekten wie Ameisen trefft.

So sieht Tinykin mit seiner überaus schicken Comic-Optik aus:

1:39 Tinykin - Trailer stellt euch den 3D-Plattformer genauer vor

In diesen großen, frei begehbaren Räumen ist es die Aufgabe von Milo, insgesamt sechs Alltagsgegenstände zu finden, um sich daraus ein Raumschiff zu basteln. Dabei wird wie in 3D-Plattformern üblich gehüpft, mit Hilfe einer Seifenblase über Abgründe geschwebt und auf einem Stück Seife durch die Gegend geflitzt. Kämpfe gibt es in Tinykin nicht und generell ist der Schwierigkeitsgrad so ausgelegt, dass schon Kinder ab 6 Jahren problemlos spielen können.

Das Besondere: Pikmin als Vorbild

Um sich die sechs Gegenstände zu schnappen, ist Milo auf die Hilfe rundlicher Winzlinge angewiesen, die ähnlich Nintendos Pikmin unterschiedliche Fähigkeiten haben. Während rote Winzlinge explodieren und Wege freiräumen, lassen sich grüne Knubbels stapeln und Milo auf höher gelegene Plattformen kommen und lila Winzlinge tragen Gegenstände von A nach B.

Dabei kommt es stets darauf an, wie viele der Wichte ihr im Level aus Kokons befreit habt. Um nämlich beispielsweise ein Spielzeugschiff zu tragen, ist eine ordentliche Anzahl der kleinen Wesen von Nöten.

Tinykin ist für euch geeignet, wenn...

...ihr Spiele mögt, in denen das Gameplay von der ersten Sekunde an im Fokus steht und ihr einen Plattformer ohne viel Anspruch oder eine spannende Geschichte sucht. Tinykin ist mit seinen rund sechs Spielstunden zudem recht kompakt. Wer will, kann in den Leveln aber motivierende Sammelaufgaben abschließen und noch ein wenig länger mit dem Spiel verbringen.