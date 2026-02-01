God of War-Serie: möglicher Release, Story, Cast - Das wissen wir zur Live-Action-Serie von Amazon

Hier ist alles, was wir zur God of War-Serie bislang wissen.

Nach The Last of Us bekommt mit God of War eine weitere PlayStation-Marke eine Live-Action-Verfilmung. Produziert wird sie von Amazon, darüber hinaus gibt es aber noch einige Fragezeichen zur Serie. Wir tragen alle Infos einmal zusammen.

Update vom 1. Februar 2026: Die Schauspieler für Thor und Odin wurden angekündigt:

1:45 Neues God of War-Brettspiel lockt mit coolen Miniaturen - kann per Crowdfunding unterstützt werden

Autoplay

Release: Wann könnte die God of War-Serie erscheinen?

Das ist noch nicht bekannt. Ursprünglich hatte die Serie bereits 2022 grünes Licht von Amazon bekommen, wurde dann jedoch noch einmal rebootet und hat seine Showrunner und Producer ausgetauscht.

In einem Interview mit Collider im Juli 2025 hat Showrunner Ronald D. Moore angegeben, dass aktuell noch an den Skripten gearbeitet wird und die Dreharbeiten definitiv nicht mehr 2025 starten werden.

Nehmen wir einmal optimistisch an, dass die Dreharbeiten tatsächlich 2026 losgehen werden, dürften wir einen Release der ersten God of War-Staffel also frühestens Ende 2027 oder sogar erst 2028 erleben.