'Davon habe ich schon genug gehabt' Son Gokus deutscher Synchronsprecher hat genug von Helden-Rollen und möchte lieber Schurken spielen

Son Gokus deutscher Synchronsprecher Tommy Morgenstern hat erstmal genug vom Helden-Dasein. (Bild: © Toei Animation)

Der deutsche Synchronsprecher Tommy Morgenstern, bekannt als die Stimme des Dragon Ball-Helden Son Goku, hat sich für ein Interview mit GamePro zur Verfügung gestellt und einige brennende Fragen zu seiner Karriere als Synchronsprecher beantwortet.

Wir haben dem Sprecher bereits einige Fragen zu den unvergesslichen Kampfschreien aus Dragon Ball gestellt und Morgenstern hat uns auch verraten, wie viel Ausdauer es braucht, um solche Schreie lange durchzuhalten.

Hier erfahrt ihr mehr darüber, wie Tommy Morgenstern es geschafft hat, bei den Aufnahmen der Dragon Ball-Schreie im Gegensatz zu seinen Kolleg*innen nicht in Ohnmacht zu fallen:

Außerdem verriet Morgenstern noch eine weitere Kleinigkeit: Obwohl ihm die Heldenrollen viel Spaß machen, würde der Synchronsprecher gerne mehr Bösewichte spielen.

Auf unsere Frage welche Anime-Rolle er denn gerne mal sprechen wollen würde, antworte Morgenstern:

"Also von den Helden-Rollen will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt welche, Helden sind eben Helden und davon habe ich schon genug gehabt. Also wenn dann gerne kleine und komische Kreaturen oder sogar die bösartigen Charaktere. Ja, die machen Spaß irgendwie.”

Als Beispiel nennt Morgenstern seine Rolle als Sukuna Ryumen in Jujutsu Kaisen, der als Hauptantagonist der Serie gilt. Der Synchronsprecher fügt hinzu, dass es mal etwas anderes sei, einen Schurken zu sprechen und er damit auch mal die “Sau rauslassen" kann:

“Das ist ja das Geile an Anime. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es ist so strange zum Teil. Das haben wir in der amerikanischen oder allgemein westlichen Kultur eher nicht. Die kommen da auf Sachen, das ist irgendwie so weird und das ist genau das Geile daran.”