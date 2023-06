Days of Play 2023: PS4-Hits jetzt für 9,99€ im Angebot bei MediaMarkt

Im Days of Play Sale bei MediaMarkt könnt ihr euch große PS4-Klassiker zum Schnäppchenpreis sichern.

Aktuell laufen die Days of Play 2023, durch die ihr bei verschiedenen Shops Spiele und Zubehör für PS4 und PS5 günstiger bekommt. Zum Beispiel könnt ihr bei MediaMarkt und auch bei Saturn PS4-Hits für nur 9,99€ im Angebot bekommen. Das ist die ideale Gelegenheit, um große Klassiker wie Bloodborne oder God of War nachzuholen. Hier findet ihr die Übersicht:

Die Angebote laufen theoretisch bis zum 12. Juni, einzelne Spiele können aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Momentan stehen bei MediaMarkt 11 PS4-Spiele für 9,99€ zur Auswahl:

Days of Play: Weitere PS4- und PS5-Spiele im Angebot

In den Days of Play gibt es auch aktuelle Hits für PS5 im Angebot.

Natürlich gibt es neben den genannten Deals noch viele weitere PS4- und PS5-Spiele im Angebot, darunter auch aktuellere Titel wie God of War Ragnarök, The Last of Us Part 1 und Horizon Forbidden West. Preise und Spieleauswahl sind von Shop zu Shop verschieden. Es kann sich also lohnen zu vergleichen:

Days of Play 2023: 25% Rabatt auf PS Plus

PS Plus gibt's jetzt in allen drei Abo-Varianten 25% günstiger.

Auch PlayStation Plus gibt es zu den Days of Play günstiger, auf 12 Monate bekommt ihr 25 Prozent Rabatt. Das gilt für alle drei Abo-Varianten, neben dem günstigen Essentials-Abo also auch für PS Plus Extra und PS Plus Premium. Amazon bietet jetzt praktischerweise PS Store Guthaben in der passenden Höhe an:

Die Sony Days of Play haben noch weitere Highlights zu bieten, einige davon könnt ihr bereits in unserer GamePro Deal-Übersicht finden.