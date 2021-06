Auf diese Angebote haben vermutlich die meisten von euch gewartet. Mit dem Start der zweiten Phase der Days of Play 2021 gibt es nun die beiden Abonnements der PlayStation im Angebot mit 25 Prozent Rabatt. Das bedeutet, dass es 12 Monate PS Plus und 12 Monate PS Now jeweils für 44,99 Euro zu kaufen gibt.



Das bietet PS Plus: Mit dem Abo von PlayStation Plus erhaltet ihr jeden Monat kostenlose Spiele für die PS4 und PS5. Dabei könnt ihr diese solange spielen, wie ihr ein aktives Abonnement habt und danach jederzeit wieder, wenn er das Abo reaktiviert. Des Weiteren ermöglicht es PS Plus Online-Multiplayer zu spielen.



Das bietet PS Now: Bei PlayStation Now habt ihr die Möglichkeit hunderte von Spielen für PS4, PS3 und PS2 auf Abruf zu spielen. Die Spiele könnt ihr auf eure PS5, PS4 oder euren PC herunterladen oder streamen.

12 Monate PS Plus bei Medion am günstigsten

Aktueller Bestpreis: Bei Medion bekommt ihr 12 Monate PS Plus für nur 42,74 Euro. Um diesen Preis zu erreichen, müsst ihr einfach den Gutscheincode aufrille im Warenkorb nutzen. Der Gutschein lässt sich dabei für PS Plus und PS Now anwenden.

12 Monate PS Plus bei Medion für 42,74 Euro

12 Monate PS Now bei Medion für 42,74 Euro

12 Monate PS Plus bei Amazon, MediaMarkt & Saturn

Wer lieber bei Amazon, MediaMarkt oder Saturn kauft, kann sich 12 Monate PS Plus hier für jeweils 44,99 Euro kaufen.

PS Now im Angebot der Days of Play 2021

Das Angebot für den Streaming-Dienst PS Now gibt es für drei und zwölf Monate des Abonnements.