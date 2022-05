Zu den Days of Play gibt es bei MediaMarkt und auch bei Saturn eine ganze Menge Sonderangebote für PS4 und PS5. Darunter befinden sich neben einer großen Auswahl an Spielen auch verschiedene Hardware-Deals. Die Aktion läuft noch bis zum 8. Juni, gerade die begehrtesten Deals könnten aber natürlich auch schon sehr viel früher ausverkauft sein. Hier kommt ihr zur Aktionsübersicht:

Sony DualSense PS5-Controller für 49,99€

Eines der Highlights der Days of Play bei MediaMarkt ist der Sony DualSense PS5-Controller, den ihr jetzt für nur 49,99€ bekommt, und zwar nicht nur in der schwarzen und weißen Version, sondern auch in den Farben Cosmic Red, Galactic Purple, Nova Pink und Starlight Blue. Günstiger gibt es den Controller laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Hier geht’s zum Angebot:

Sony Pulse 3D PS5-Headset

Auch das kabellose PS5-Headset Sony Pulse 3D gibt es günstiger, es kostet sowohl in der weißen als auch der schwarzen Version nur noch 79,99€. Das Sony Pulse 3D punktet unter anderem durch einen für seinen Preis guten Klang und die Möglichkeit, die Balance zwischen Chat und Spielsound direkt am Hörer einzustellen. Außerdem ist es laut Sony speziell für den neuen Raumklang der PS5 durch 3D Audio optimiert.

Ein Nachteil ist die mäßige Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Die beiden Mikrofone des Sony Pulse 3D können zudem nicht mit High-End-Headsets mithalten, sind dafür aber unauffällig in die Hörer integriert. Falls ihr mehr über das Sony Pulse 3D erfahren und wissen möchtet, wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, solltet ihr euch unsere Kaufberatung ansehen:

