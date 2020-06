Schon seit zwei Wochen laufen bei Händlern wie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto die Days of Play mit zahlreichen Angeboten für PS4, von Spielen über PS Plus bis PSVR. Wir haben bereits darüber berichtet. Morgen enden die Deals nun. In diesem Artikel erinnern wir euch deshalb noch einmal an die Highlights. Wer gleich zu den Aktionen möchte, findet über folgende Links dorthin:

Das sind die Highlights

PS4-Spiele

Bei den PS4-Spielen lagen die Händler anfangs gleichauf. Amazon hat aber inzwischen nachgebessert und in ein paar Fällen die Preise nochmals um ein paar Euro gesenkt. Highlights sind beispielsweise Days Gone für 17,99 Euro (Saturn und MediaMarkt: 19,99 Euro) oder Death Stranding für 26,99 Euro (Saturn und MediaMarkt: 29,99 Euro). Bei Marvel's Spider-Man und Jedi: Fallen order sind verschiedene Händler ähnlich günstig sind.

Beachten solltet ihr dabei, dass für ab 18 freigegebene Spiele in der Regel Versandkosten von circa 5 Euro anfallen. Das gilt für alle Händler, bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr die Versandkosten aber vermeiden, wenn ihr die Spiele an einen Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

PlayStation Plus und PlayStation Now

Die Jahresabos von PS Plus und PS Now sind bei allen Händlern von 59,99 Euro auf 41,99 Euro reduziert. PS Plus wird vor allem für den Online-Multiplayer benötigt, bietet aber noch weitere Extras wie zwei PS4-Spiele pro Monat. Mit PS Now erhaltet ihr sofort Zugriff auf rund 600 PlayStation Spiele. Diese könnt ihr auf den PC oder die PS4 streamen. PS4-Spiele können aber auch ganz normal auf die Konsole heruntergeladen werden.

12 Monate PlayStation Plus statt 59,99 Euro für 41,99 Euro bei Amazon

12 Monate PlayStation Now statt 59,99 Euro für 41,99 Euro bei Amazon

PlayStation VR

Bei PlayStation VR gleichen sich die Angebote ebenfalls. Das Bundle mit VR-Headset, Kamera und der Minispielesammlung VR Worlds gibt es für 199,99 Euro. Für 229,99 Euro bekommt ihr das Mega Pack 2, das zusätzlich noch Skyrim VR, Resident Evil 7, Everybody's Golf VR und Astro Bot Rescue Mission enthält. Der Aufpreis lohnt sich für diese Spiele zweifllos.

PlayStation VR Mega Pack 2 für 229,99 Euro bei MediaMarkt

PlayStation VR inkl. Kamera und VR Worlds für 199,99 Euro bei Amazon

Controller-Bundles

Auch bei den Controllern gibt es das eine oder andere Angebot. Bei Saturn und MediaMarkt bekommt ihr beim Kauf des Dualshock 4 The Last of Us Remasteres mit dazu, Otto gibt euch stattdessen Marvel's Spider-Man als Beigabe.

Dualshock 4 Controller + The Last of Us Remastered für 59,99€ bei Saturn

Dualshock 4 Controller + Marvel's Spider-Man für 59,99€ bei Otto

Days of Play im PS Store

Die Days of Play im PlayStation Store laufen übrigens länger als die Angebote bei den Retailern, nämlich bis 17. Juni. Die Hardware-Angebote findet man aber natürlich nicht im Download Shop. Auch bei den Spielen lohnt sich der Vergleich. In manchen Fällen ist der PS Store günstiger (z.B. FIFA 20 für 9,99 Euro), in anderen Fällen aber ein gutes Stück teurer (z.B. Jedi: Fallen Order für 34,99 Euro statt 24,99 Euro bei Retailern).