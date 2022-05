Anlässlich der Days of Play könnt ihr gerade sowohl bei Otto als auch bei MediaMarkt und Saturn das PSVR Starter Pack V2 günstiger bekommen, und zwar für 199,99€ (UVP: 299,99€). Das ist nicht zuletzt deshalb ein interessantes Angebot, weil das Headset in letzter Zeit in den großen Shops immer mal wieder ausverkauft und dann nur bei kleineren Anbietern zu relativ hohen Preisen zu bekommen war. Wie lange der Vorrat diesmal reicht, ist schwer zu sagen. Otto hat laut Produktseite schon jetzt nur noch wenige Exemplare auf Lager.

Das ist im Bundle: Das PlayStation VR Starter Pack V2 enthält das PSVR-Headset, die PlayStation Camera und die Minispielsammlung VR Worlds als Downloadcode. Letztere bietet unter anderem das Gangster-Abenteuer The London Heist, in dem ihr einen Banküberfall samt anschließender Flucht nachspielt. Ebenfalls im Paket enthalten ist der Adapter, den ihr braucht, um das ursprünglich für PS4 gedachte Headset an der PS5 benutzen zu können.

Versand & Extra-Rabatt: Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn ist der Versand ausnahmsweise kostenlos. Bei Otto hingegen fallen für den Versand 2,95€ an. Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bestellt habt, könnt ihr jedoch 15€ zusätzlichen Rabatt bekommen, und falls ihr ganz neu bei Otto seid, gibt es für sechs Monate eine kostenlose Lieferflat. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Infoseite zu Otto Up.

Days of Play: Weitere Angebote für PS4 & PS5

Natürlich haben die Days of Play Sales noch sehr viel mehr zu bieten als nur das PSVR-Headset. Unter anderem könnt ihr auch noch den Sony DualSense PS5-Controller, das Sony Pulse 3D Headset und eine Menge Spiele für PS4 und PS5 günstiger bekommen. Neben MediaMarkt, Saturn und Otto gibt es auch bei Amazon viele Sonderangebote. Hier findet ihr die Sales: