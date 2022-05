Heute beginnen Sonys Days of Play. Aus diesem Anlass hat neben MediaMarkt, Saturn und Otto auch Amazon einen großen Sale gestartet, in dem ihr sowohl Zubehör als auch Spiele für PS4 und PS5 günstiger bekommt. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen Überblick über die besten Deals. Wenn ihr lieber selbst die etwas unübersichtlichen Aktionsseite bei Amazon durchstöbern wollt, findet ihr diese hier:

Sony DualSense PS5-Controller für 49,99€

Den Sony DualSense PS5-Controller bekommt ihr bei Amazon jetzt zum sehr günstigen Preis von 49,99€. Das gilt für die Versionen in Weiß, Galactic Purple und Nova Pink. Die anderen Farben sind bei Amazon leider gerade ausverkauft. Bei MediaMarkt und Saturn ist die Auswahl im Moment noch größer, auch dort bekommt ihr den Sony DualSense gerade für 49,99€.

Spiele für PS4 & PS5

Natürlich gibt es auch eine Menge Spiele für PS4 und PS5 günstiger. Hier einige Beispiele:

Beachtet dabei bitte, dass sich bei Amazon Preise auch während großen Aktionen gerne mal kurzfristig ändern und neue Angebote dazukommen oder alte wegfallen. Die Liste ist also nur eine Momentaufnahme.

Days of Play: Weitere Angebote für PS4 & PS5

Bislang ist die Auswahl der Angebote im Days of Play Sale bei Amazon noch nicht so groß wie bei einigen anderen Händlern. So bekommt ihr bei MediaMarkt, Saturn und Otto beispielsweise einige Spiele im Angebot, die ihr im Amazon-Sale vergeblich sucht. Zudem ist das Sony Pulse 3D Wireless PS5-Headset bei der Konkurrenz derzeit deutlich günstiger. Möglicherweise passt Amazon seine Angebote noch an oder hat schlicht noch nicht alle Deals gestartet. So oder so lohnt es sich jedenfalls, auch den Sales der anderen Händler einen Besuch abzustatten und Preise zu vergleichen: