Demon Slayer trifft Mario Party: Dieses PS5-Spiel denkt Party-Games völlig neu - und ihr bekommt es gerade zum halben Preis!

Dieses Spiel verbindet das beliebte Party-Spiel mit einem Anime, der neue Maßstäbe aufgestellt hat.

Das neue Mario Party für die Switch 2 lässt noch auf sich warten und die Nintendo Konsole selbst ist sowieso gerade nirgends verfügbar. Warum also nicht auf eine Alternative für die PS5 zurückgreifen? Noch dazu eine, die mit Demon Slayer einen der in meinen Augen beste Anime der letzten Jahre zum Thema hat? Gerade bekommt ihr Demon Slayer: Sweep the Board mit starken 45% Rabatt!

Würfeln, spielen, Dämonen töten

Spielplan und Spielprinzip sind bei beiden Spielen recht ähnlich: Wählt einen Charakter aus – das sind hier natürlich die bekannten Figuren aus der Serie – und würfelt, um euch über den Spielplan zu bewegen. Je nach Feld, auf dem ihr landet treten verschiedene Effekte in Kraft. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Minispielen, in denen ihr gegen die anderen Spieler antreten müsst.

Erspielt euch in Demon Slayer: Sweep the Board! den Titel des besten Schwertkämpfers.

Aber es gibt auch einen großen Unterschied zu Mario Party: den Wechsel zwischen Tag und Nacht. Denn während ihr Tagsüber mit Events und Minispielen Punkte verdient, stellt ihr euch Nachts finsteren Dämonen in den Weg, die ihr besiegen müsst. Dabei erlebt ihr auch epische Bosskämpfe gegen die aus der Serie bekannten Dämonen-Monde.

Was ist Demon Slayer?

Im Februar 2016 wurde der erste Band des Manga Demon Slayer oder auch Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba veröffentlicht und schwang sich schnell zu einem Welthit auf. 2019 kam auch die entsprechende Anime-Serie heraus, die vor allem wegen ihrem besonderen Animationsstil auffiel. Der erste Film der Serie aus 2020 war in diesem Jahr sogar der zweiterfolgreichste Kinofilm weltweit mit mehr als 450 Millionen Dollar Umsatz.

Solche und andere Dämonen müsst ihr in der Nacht des Spiels zur Strecke bringen.

Die Geschichte erzählt vom Jungen Tanjirō, der sich aufopferungsvoll um seine Mutter und die fünf jüngeren Geschwister kümmert. Doch als er eines Abends aus dem Dorf zurückkommt, ist seine ganze Familie von Dämonen getötet worden, grausamen Kreaturen, die Menschen töten und fressen. Nur seine kleine Schwester Nezuko lebt noch, ist aber selbst zur Dämonin geworden.

Sie treffen auf einen Dämonenjäger, der die beiden zu seinem ehemaligen Lehrmeister schickt, bei dem sich Tanjirō selbst zum Dämonenjäger ausbilden lässt. Sein Ziel: Seine Schwester zurück in einen Menschen verwandeln und dafür Blut von so vielen Dämonen wie möglich sammeln.

Das Spielprinzip von Mario Party auf diese Welt anzuwenden klingt jetzt nicht unbedingt nach einem perfect Match, aber in der Serie gibt es auch sehr viel süße und lustige Momente, wodurch es doch wieder passend ist.