WM 2026: Deniz' Undav ungewöhnlicher Torjubel beim Elfenbeinküsten-Spiel wurde von diesen beiden deutschen EA FC-Influencern inspiriert

Die beiden Influencer hatten Undav zu dem Jubel angestiftet. (Bild: Sidneyeweka auf Instagram)

Am vergangenen Samstagabend wurde Deniz Undav zum Matchwinner für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026. Nach seinem entscheidenden Tor in letzter Minute jubelte er mit drei Fingern vor dem Mund. Was es damit auf sich hat, wird in einem Video erklärt.

Influencer bitten den Stürmer um NBA-Jubel

Nach einer fantastischen Saison mit dem VFB Stuttgart sorgt Undav aktuell auch bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA für Furore. Als Einwechselspieler hatte er zweimal großen Einfluss auf das Spiel der DFB-Elf. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste wurde er mit zwei späten Treffern sogar zum entscheidenden Spieler der Partie.

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Der Jubel danach war natürlich groß. Nachdem seine Mitspieler ihn umringt hatten, präsentierte Undav den Fans seinen Namen auf dem Trikot. Beim Zurücklaufen hielt er sich dann noch drei Finger vor den Mund.

Basketball-Fans dürften diese Geste sofort erkannt haben. Auf genau diese Weise jubelt nämlich auch der NBA-Star Jalen Brunson, der seine New York Knicks erst wenige Tage davor zum ersten Titel seit über 50 Jahren geführt hatte. Die Inspiration für Undavs Nachahmung kam aber von jemand anderem.

Wie die beiden Fußball- und EA Sports FC-Influencer Sidney Friede und Niklas Wilson Sommer in einem Video auf Instagram erzählen, haben sie den Stürmer offenbar dazu angestiftet. Sie haben ihn zuvor im Quartier der Nationalmannschaft getroffen und ihn darum gebeten, auf diese Weise zu jubeln, wenn er ein Tor schießt.

Im Moment des Erfolgs hat sich Undav offenbar daran erinnert und erfüllte den beiden Influencern, die live vor Ort im Stadion waren, ihren Wunsch:

Bleibt nur zu hoffen, dass der Jubel ein ähnlich gutes Omen ist wie beim Basketballspieler. Vielleicht trägt Deniz Undav das Team ja durch das ganze Turnier und darf dann auch am 19. Juli im Finale in der Nähe von New York weitere Treffer und den WM-Titel bejubeln.

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