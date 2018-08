Detroit: Become Human - Bei Amazon im Angebot für nur 39,97 Euro

Detroit: Become Human gibt es aktuell im PlayStation Store im Angebot. Wer allerdings lieber die physische Edition in den Händen halten will, bekommt das gleiche Angebot bei Amazon. In unserem Test konnte das Spiel eine starke 80er-Wertung einfahren und wird von unserer Testerin Nastassja als »grandios inszeniertes Zukunftsszenario mit drei packenden Stories« beschrieben.

Detroit: Become Human, PS4 für 39,97 Euro

Des Weiteren sind Grand Turismo Sport und ein PlayStation VR-Bundle im Angebot. Beim VR-Bundle handelt es sich um die zweite, verbesserte Generation.

Bei Amazon zahlt ihr aktuell zudem keine Versandkosten, wenn ihr den Gutscheincode VERSAND nutzt.