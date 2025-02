"Schauen wir mal was wird" - Spy x Family Staffel 2 baut haufenweise deutsche Memes ein, die wir alle kennen

Spy x Family glänzt nicht nur mit Action und Witz, sondern auch einer gelungenen Synchronisation.

Viele Anime-Fans gucken ihre Serien im japanischen Original. Falls ihr das bei Spy x Family auch so macht, solltet ihr trotzdem auch mal in die deutschsprachige Synchronisation reinschauen. Die ist nämlich nicht einfach nur sehr gut gelungen, sondern strotzt zusätzlich nur so vor witzigen Sprüchen und Memes, die ihr wahrscheinlich alle kennt.

Die Spy x Family-Synchro auf Deutsch wird von Fans richtig gefeiert, weil so viele bekannte Scherze drinstecken

Die Geschichte von Spy x Family dreht sich um eine höchst kuriose Familie, in der nichts so ist, wie es scheint. Der Spion Twilight sucht sich eine Fake-Familie, um sich an den Vorsitzenden der Nationalen Einheitspartei ranzuwanzen. Allerdings weiß er weder, dass seine Adoptivtochter Gedanken lesen kann und seine Schein-Ehefrau eine Auftragskillerin ist.

Aktuell könnt ihr etwa auf Netflix oder Crunchyroll die zweite Staffel Spy x Family schauen – auch auf Deutsch. Und genau diese deutsche Synchronisation sorgt aktuell für helle Begeisterung im Netz, weil sie mit unzähligen Anspielungen und Memes aller Art gespickt ist. Davon dürften euch sicherlich die meisten bekannt vorkommen.

Nicht nur Anspielungen auf One Piece oder andere Anime- beziehungsweise Manga-Reihen tauchen hier auf, sondern auch Sprüche, die ihr wahrscheinlich aus dem deutschen TV kennt und die sich mittlerweile verselbstständigt haben.

Wie zum Beispiel das "Sehen, was wird – was wird"-Meme, "Was machen Sachen" aus TV Total oder das legendäre "Lügen darf man nicht sagen"-Zitat. Aber auch "Bin da, wer noch?!" aus der Serie Die Dinos oder Anspielungen auf Sailor Moon kommen in Spy x Family vor.

In diesem Tiktok-Video findet ihr einen sehr amüsanten Zusammenschnitt einiger Highlights:

Nicole Hise zeichnet sich für diese gelungene Synchronisation verantwortlich. Sie ist nicht nur Dubbing Director und Script Writer bei Spy x Family, sondern auch Sprecherin beziehungsweise Voice Actress. Schaut ihr euch die deutschsprachige Fassung vieler Animes an, dürftet ihr sie schon in Reihen wie Bleach (Mizuho Asano) oder Hunter x Hunter (diverse Rollen) gehört haben. In Spy x Family spricht sie zudem Fiona Frost.

Was sind euch noch für Zitate, Memes und Anspielungen aufgefallen, als ihr Spy x Family geguckt habt?