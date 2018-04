Deutscher Computerspielpreis - Noch 2 Tage Zeit: Votet beim Publikumspreis & gewinnt selbst Preise

Der Deutsche Computerspielpreis zeichnet die besten Spiele des Jahres aus. Am 10. April werden die Gewinner im Rahmen einer großen Gala bekannt gegeben. Bis es soweit ist, könnt ihr aber auch selbst noch mitmachen und beim Publikumspreis für euer Lieblingsspiel abstimmen. Alle, die teilnehmen, erhalten die Chance, Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro zu gewinnen. Aber das geht nicht mehr lange: In zwei Tagen, am 6. April, endet die Abstimmung.

In eigener Sache: Zu den Experten der Fachjurys gehört auch die GameStar-Redakteurin Petra Schmitz. Sie ist Teil der Fachjury für das beste internationale Multiplayerspiel. Außerdem ist die Webedia GmbH offizieller Medienpartner des DCP. Somit tragen auch die GamePro und GameStar ihren Teil zum Deutschen Computerspielpreis 2018 bei.

Über 330 Spiele, eins davon ist The Surge: Complete Edition

Zur Auswahl stehen über 330 Spiele, für die ihr beim Publikumspreis abstimmen könnt. Hier findet ihr das Voting auf der offiziellen Webseite. Um mitzumachen, benötigt ihr einen Social Media-Account oder eine Email-Adresse.

Beim Publikumspreis könnt ihr auch für The Surge: Complete Edition abstimmen. Das Spiel vom deutschen Entwickler Deck13 wurde schon letztes Jahr unfertig eingereicht und darf deshalb nicht nochmal nominiert werden. Die später erschienene Complete Edition kann jetzt aber zumindest noch den Publikumspreis gewinnen.

Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro

Unter allen Teilnehmern, die beim Publikumspreis abstimmen, werden die folgenden Preise verlost:

1x OMEN by HP X 15" Gaming Laptop

2x 1 27" OMEN by HP Monitore

2x 1 NVIDIA GeForce 1080 Ti

1x SONY PlayStation 4 + PSVR Luxuspaket

1x SONOS Play 5, zur Verfügung gestellt von Trusted Events

1x Concept E 450 Digital

3x 1 Teufel CAGE Gaming Headset

1x Destiny 2 Collectors Edition (PS4), zur Verfügung gestellt von Activision

2x 1 Dragonball Collectors Edition (PS4), zur Verfügung gestellt von Bandai Namco

1x Tekken 7 Collectors Edition (Xbox One), zur Verfügung gestellt von Bandai Namco

1x Forza Motorsport Rennanzug, zur Verfügung gestellt von Microsoft

5x 1 Forza Motorsport 7 (Xbox One), zur Verfügung gestellt von Microsoft

5x 1 Age Of Empires Definitive Edition (PC), zur Verfügung gestellt von Microsoft

10x 1 gamescom-Wildcard-Ticket für den Fachbesucher-Tag 21.8.2018

10x 2 gamescom-Tickets für die Publikumstage 22./23./24./25.8.2018

Abgesehen vom Publikumspreis bestimmt die Jury in 14 weiteren Kategorien einen Sieger. Welche Spiele in den einzelnen Kategorien gewinnen können (abgesehen vom Sonderpreis der Jury), seht ihr hier in der Nominierungs-Übersicht.