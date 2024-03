Deutscher Computerspielpreis: Maurice Weber zum Spieler des Jahres nominiert – alle weiteren Kandidaten für die Kategorie

Maurice Weber kann beim Deutschen Computerspielpreis zum Spieler des Jahres gewählt werden.

Auch 2024 findet wieder der deutsche Computerspielpreis (DCP) statt und auch dieses Mal könnt ihr beim Publikumsvoting wieder mitbestimmen, wer Spieler*in des Jahres werden soll. Dieses Mal steht unter anderem auch Maurice Weber aus dem Hause Webedia zur Auswahl: Der GameStar-Redakteur hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer echten Hausnummer entwickelt, wenn es ums Streaming im Videospielbereich geht. Aber Maurice ist natürlich nicht der Einzige, der beim Voting zur Auswahl steht.

Disclaimer: Webedia ist Mitglied des game-Verbands, der den Deutschen Computerspielpreis mit ausrichtet. Sowohl GameStar als auch GamePro.de gehören zu Webedia.

Maurice Weber als Spieler des Jahres beim Deutschen Computerspielpreis nominiert

Darum geht's: Am 18. April 2024 findet dieses Jahr der Deutsche Computerspielpreis beziehungsweise dessen Verleihung in München statt. Das heißt, dass dort Preise für die "besten Games made in Germany" verliehen werden. Es gibt dabei aber auch die Kategorien "Bestes Internationales Spiel" sowie "Spieler*in des Jahres".

Dieses Mal mit Maurice Weber: Die Kategorie Spieler*in des Jahres findet auch 2024 wieder als Publikumsvoting statt und dieses Mal könnt ihr auch für einen Kollegen von uns abstimmen. GameStar-Ikone Maurice Weber wurde nominiert. Hier geht's zur Abstimmung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist die Begründung: Maurice streamt nicht nur regelmäßig auf Twitch und trumpft dabei mit jeder Menge Expertise auf, sondern beweist auch noch Haltung gegen Rechtsextremismus und für Diversität. Er setzt sich kritisch mit Themen wie Pay2Win oder NFTs auseinander und prangert Missstände an, wie es in der DCP-Begründung heißt.

"Maurice Webers fundierten und detaillierten Einordnungen zu gamingrelevanten Themen, seine Verankerung in unterschiedlichen Gaming-Communitys und seine klare Positionierungen machen ihn zu einem würdigen Anwärter auf den Award 'Spieler*in des Jahres 2024'."

Das sind die anderen Nominierten beim DCP 2024

Neben Maurice Weber stehen noch die folgenden Nominierten in der Kategorie Spieler*in des Jahres beim Publikumsvoting zur Auswahl:

Beim Deutschen Computerspielpreis 2023 wurde die Twitch-Streamerin Pia "Shurjoka" Scholz als Spielerin des Jahres ausgezeichnet. Als bestes deutsches Spiel konnte Chained Echoes gewinnen, das beste Familienspiel war Die magische Bretterbudenburg und den Nachwuchspreis für das Beste Debüt konnte Signalis mit nach Hause nehmen. Für das beste Grafikdesign wurde Abriss - Build to Destroy prämiert.

Für wen stimmt ihr beim Publikumsvoting als beste*r Spieler*in des Jahres ab?