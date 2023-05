'Fühle ich' - Diablo 4-Entwickler reagiert umgehend auf heftige Necro-Kritik und verspricht Buff

Blizzard hat umgehend auf die Kritik am Necro-Nerf reagiert.

Erst komplett OP, dann Ohje, Ohje..! War der Totenbeschwörer während der ersten Open Beta von Diablo 4 die mit Abstand stärkste Klasse und für viele zu mächtig, war am vergangenen Wochenende beim Server Slam genau das Gegenteil der Fall: Die zuvor übermächtigen Skelett-Begleiter des Necros waren durch den Nerf kaum noch zu gebrauchen, was innerhalb der Community erneut zum großen Aufschrei führte – auf den seitens Blizzard umgehend reagiert wurde.

Blizzard: "Das Balancing ist eine Reise, kein Ziel"

"Dieser Totenbeschwörer-Nerf.. Oof!"! Nachdem bereits wenige Stunden nach Start des Server Slams negatives Feedback zum abgeschwächten Necromancer das Diablo 4-Subreddit flutete, meldetet sich am gestrigen Sonntag Blizzard-Entwickler Rod Fergusson via Twitter:

Ich höre euer Feedback zu den Necro-Nerfs. Ich fühle es auch. Denkt daran, dass das Balancing eine Reise ist, kein Ziel - man muss daran feilen, um es richtig zu machen.

Pet-Build bekommt Buff: Den Worten folgten auch zugleich Taten. In einem zweiten Tweet gibt Fergusson an, dass bereits an einem Hotfix gearbeitet wird, der die Skelette des Totenbeschwörers buffen soll.

Blizzard nimmt Fan-Feedback (wieder) ernst

Dass Blizzard umgehend auf Feedback aus der Diablo-Community reagiert, verwundert mit Blick auf die vergangenen Wochen nicht. Bereits im Nachgang der ersten Open Beta wurden einige Kritikpunkte am Spiel angepackt, so unter anderem Quality of Life-Verbesserungen an den Dungeons vorgenommen und die zuvor schwächelnde Druiden-Klasse angepasst.

Diablo 4-Server erstaunlich stabil

Eine weitere positive Diablo 4-Meldung vom Wochenende ist die, das zur Überraschung vieler die Server keine Probleme machten und Wartschlangen im Vergleich zur vorherigen Beta nahezu nicht Existent waren. Einzig wenige Momente, in denen beim Gebietsübergang der eigene Charakter zurückgesetzt wurde, störten leicht.

Unklar ist allerdings noch, wie viele Spieler*innen nur wenige Wochen vor Release am Server Slam teilgenommen haben und welche Figur die Server beim großen Andrang im Release-Zeitraum machen.

Monetarisierung von Diablo 4 endlich bekannt

Vergangene Woche hat Blizzard auch endlich während eines Developer-Livestreams die Karten beim Thema Monetarisierung des Live-Service-Spiels auf den Tisch gelegt. Was euch während der Seasons in puncto Battle Pass und dem Echtgeld-Shop erwartet, hat Kollegin Ann-Kathrin im Video oben für euch zusammengefasst.

