Diablo 4: Item Breakpoints Items machen eure Ausrüstung mächtiger oder komplett unbrauchbar

Items aufzurüsten ist ein zweischneidiges Schwert. Oder eher ein rostiges Schwert, wenn ihr Pech habt.

Auch wenn Diablo 4 nicht so komplex ist wie viele andere Rollenspiele, so entdecken Spieler*innen immer wieder neue Mechaniken, die das Spiel gar nicht oder nur wenig erklärt. So beim Aufwerten von Gegenständen, was eigentlich immer ein Bonus für euch sein sollte. Doch je nach Gegenstandsmacht eurer Ausrüstung würfelt das Spiel alle Werte neu aus, was negative Folgen haben kann, wenn ihr euch dem nicht bewusst seid.

Wann lohnt es sich Gegenstände zu verbessern?

Wenn ihr euch noch in der Levelphase von 1-50 befindet, dann solltet ihr komplett auf das Verbessern von Ausrüstung verzichten. Ihr tauscht so häufig eure Ausrüstung aus, dass ihr im Endeffekt nur Ressourcen verschwendet.

Erst ab Weltenstufe 3 werden die Upgrades für eure Rüstung und Waffen wirklich lohnend. Nicht nur, weil ihr nun auch einzigartige Ausrüstung findet, die ihr bestimmt eine Weile behalten wollt, sondern auch, weil eure Build mittlerweile stark von einzelnen Aspekten abhängen sollte, die ihr nicht immer zur Verfügung habt.

Ab hier solltet ihr aber dringend auf die Gegenstandsmacht von Items achten. Denn wenn ihr mit einem Upgrade einen einen bestimmten Wert überschreitet (Breakpoint), dann könnte das Item eine neue Tier-Stufe erreichen und damit potenziell höhere Rolls haben, was normalerweise dazu führt, dass sich alle Werte verbessern.

Segen und Fluch gleichermaßen

Tier-Stufe Gegenstandsmacht-Bereich 1 1-149 2 150-339 3 340-459 4 460-624 5 625-724 6 725+

Was jetzt erstmal gut klingt, kann aber auch schnell nach hinten losgehen. Denn hatten eure Werte vorher vielleicht einen guten Roll, dann kann das nach dem Neuauswürfeln ganz anders aussehen und der neue Wert ist vielleicht am unteren Ende des Möglichen.

So werden aus einem Schadensbonus, der vorher vielleicht 15% betragen hat, plötzlich 10%, obwohl durch die neue Stufe bis zu 25% möglich gewesen wären, einfach weil die neue Spanne zwischen 10-25% beträgt und der neue Roll schlecht war.

Dieses System ist nicht sonderlich intuitiv und mit etwas Pech können eure besten Items mit Upgrade vielleicht zu euren schlechtesten werden. Oder ihr habt Glück und die Macht eines Gegenstandes verdoppelt sich von einem Moment auf den anderen.

Darum ist unser Tipp für euch: Wenn ein Gegenstand an der Grenze ist und sowieso schlechte Rolls hat, solltet ihr ihn nutzen. Wenn die Rolls gut sind, tut es lieber nicht und wenn sie mittelmäßig sind, einfach mal probieren - allzu viel schlechter kann es dann ja auch nicht werden.

Achtet ihr auf Breakpoints oder wertet ihr immer auf?