Wir können nur hoffen, dass die Gebete dieser Diablo 4-Fans erhört werden.

Diablo 4 hat jede Menge Loot, darum geht es ja auch. Dieser Loot lässt sich aber manchmal nur sehr schwer auseinander halten. Vor allem, wenn es um einzigartige Gegenstände geht, ist die Farbwahl gelinde gesagt umstritten. Darum schlagen Fans jetzt diverse andere Ideen vor, wie mit dem Problem umgegangen werden könnte. Die meisten sind sich einig, dass eine Option zum selbst einstellen das Beste wäre.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Diablo 4-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Diablo 4-Fans hoffen, die Loot-Farbe irgendwann einfach selbst wählen zu dürfen

Darum geht's: In Diablo 4 unterscheiden sich die einzigartigen Gegenstände farblich nur sehr wenig von den legendären. Die eine Farbe ist Orange, die andere Bronze-ähnlich oder blasseres Orange. Da kann es auf den ersten Blick sehr leicht zu Verwechslungen kommen.

Besonders bei Farbenblindheit: Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit haben sogar noch größere Schwierigkeiten, die einzelnen Seltenheitsstufen der Beute auseinander zu halten. Mit einer Rot-/Grün-Schwäche ähneln sich zum Beispiel auch die gelben Items und die in oranger Farbe.

Fan schlägt neue Farbe vor: Auf Reddit wird jetzt ein Post heiß diskutiert, in dem ein Diablo 4-Spieler die folgende Farbgebung für die Uniques vorschlägt – dunkles Rot:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nicht unbedingt besser: Bei einigen anderen Personen kommt die Idee sehr gut an. Aber nicht bei allen. Vor allem die Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit, die sich hier zu Wort melden, erklären, dass diese vorgeschlagene Farbgebung überhaupt keine Verbesserung, sondern tendenziell sogar eher ein Rückschritt sei.

Was wollen sie dann? Die Lösung liegt auf der Hand: Die Fans fordern eine Option, die Farben selbst wählen oder zumindest verändern zu können. Dann dürfte ein Teil der Spielerschaft sehr viel glücklicher werden und wer keine Änderungen braucht, kann die Farben ja auch so lassen, wie sie sind. Immerhin hat Diablo 4 schon einige Accessibility-Optionen, die hier wäre eine gute Ergänzung.

Dunkles Rot wohl schon vergeben: Wenn uns die Vergangenheit des Diablo-Franchises eines lehrt, dann dass die bisher noch nicht genutzten Farben später noch für andere Seltenheitsgrade benutzt werden könnten (wie Primals in Diablo 3). Davon gehen zumindest viele Fans auf Reddit aus. Fest steht das aber natürlich noch nicht.

Was sagt ihr zu der Loot-Farbgebung? Welche Farben fändet ihr am besten und was haltet ihr von der Option, sie selbst auszuwählen?