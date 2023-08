'Jeder vermisst sie': Diablo 4-Fans wünschen sich das wohl knuffigste Feature aus Diablo 3 zurück

Dieses Feature aus Diablo 3 hat es nicht in den Nachfolger geschafft.

Diablo 4 unterscheidet sich in vielen ganz essenziellen Punkten vom direkten Vorgänger Diablo 3. So kommt der aktuelle Titel beispielsweise mit einer Open World, macht bei den Klassen einiges anders und lässt den Comic-Look hinter sich. All diese Aspekte wurden viel diskutiert, Fans auf Reddit debattieren allerdings gerade auch noch über ein vergleichsweise "kleineres" Feature aus Diablo 3 und wünschen es sich zurück.

Diablo 4-Fans vermissen die Pets aus dem Vorgänger

Falls ihr mit Diablo 4 ganz neu in die Reihe eingestiegen seid, kennt ihr die Pets aus dem Vorgänger vermutlich gar nicht. In Diablo 3 können wir - ganz unabhängig von unserer Klasse - kleine Gefährten mitnehmen, die vor allem zwei Vorteile bringen:

Erstens sammeln sie das Gold, das Gegner fallengelassen haben, selbstständig für uns auf, zweitens sehen die meisten dieser Monsterchen einfach putzig aus. Darum wünschen Spieler*innen sie sich auf Reddit zurück. Reddit-User rammchich3345 erklärt in seinem Beitrag:

Ich vermisse es, einen Minion zu haben, der mein Gold aufliest. Ich habe das Gefühl, es ist im Allgemeinen eine Menge Backtracking im Spiel, aber zurück zu gehen, um Gold aufzulesen, ist verdammt nervig.

Ein anderer User merkt zudem an, dass es in der letzten Diablo 3-Season sogar möglich war, die Fähigkeiten der kleinen Helferlein auszuweiten und dafür zu sorgen, dass sie auch andere Items aufsammeln konnten.

Während manche Fans zustimmen, finden andere es weniger anstrengend, das Gold selbst aufzuheben. User ConroConro schlägt dagegen gleich vor, neue Pets einzuführen, die eben noch viel interessantere Fähigkeiten haben:

Ich würde dafür TÖTEN, wenn sie andere Pets mit ihren eigenen Effekten machen würden, die du upgraden kannst: Eins, das jedes Item unter 725 zerlegt und sie mit einer 40%-Rate in seltene Materialien verwandelt

Einsn, das verstreute Items frisst und Gold im Wert von 33% des Verkaufspreises ausspuckt

Eines, das beides tut, aber zu einer reduzierten Rate Einfach wortwörtlich irgendwas!

Wie sieht das bei euch aus?

Einige Fans bemerken auch, dass sie es einfach vermissen, dass das Pet neben ihnen herläuft. Natürlich hat Diablo 4 aktuell ohne Frage weit größere Probleme als fehlende kleine Begleitmonster. Einige davon will Blizzard im kommenden Patch 1.1.1 beheben. Trotzdem finden wir es interessant, welche kleineren Quality of Life-Features oder Neuerungen ihr euch wünscht.

6:12 Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

In der Diskussion auf Reddit mutmaßen bereits einige Spieler*innen, ob die Pets nicht noch nachgeliefert werden, womöglich auch im Shop für Echtgeld. Aktuell ist das aber reine Spekulation und es gibt keine Anhaltspunkte dafür. Das große Update 1.1.1, das unter anderem alle Klassen buffen und die Monsterdichte erhöhen soll, erscheint am 8. August.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, ob ihr in Diablo 3 mit einem Pet unterwegs wart.