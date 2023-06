Diablo 4: Neuer Hotfix behebt endlich das verbuggte Loot für den Druiden und mehr

Das steckt im neuesten Patch für Diablo 4.

Diablo 4 hat mal wieder einen neuen Hotfix spendiert bekommen, der einige Probleme im Spiel behebt. Besonders für Druiden-Spieler*innen wurde ein Bug behoben, der schon seit Release gestört hat. Wir fassen euch die Neuerungen hier zusammen.

Das steckt im neuesten Diablo 4-Patch

Keine Barbaren-Waffen mehr für Druiden: Hotfix 12 kümmert sich primär um einen Fehler, der Druiden und Druidinnen betroffen hat. Bislang war es nämlich möglich, dass für diese Klasse einzigartige Waffen droppen konnten, die eigentlich nur für die Barbarinnen-Klasse vorgesehen waren.

Konkret sind das die Zweihandstreitkolben "Auslöscher" und "Höllhammer", sowie die Zweihandaxt "Zorn der Urahnen". Auch wenn es mächtige Waffen sind, verstärken sie doch primär unterschiedliche Barbarinnen-Fähigkeiten – für die Druidinnen-Klasse sind sie also eher nutzlos.

Mit dem neuen Patch bekommen Druiden diese Waffen also nicht mehr. Habt ihr aus irgendeinem Grund eine von ihnen noch ausgerüstet, könnt ihr sie auch weiterhin benutzen. Legt ihr sie allerdings ab, könnt ihr sie nicht erneut in die Hand nehmen.

Weitere Anpassungen: Auch für den Zauberer gab es einige kleinere Anpassungen. So wird der erhöhte Schaden der "Verbrennen"-Fähigkeit jetzt korrekt berechnet und die "Eissplitter"-Fähigkeit sorgt nicht mehr für übermäßige Controller-Vibration.

Die kompletten englischen Patch Notes findet ihr auch unten.

Die kompletten englischen Patch Notes

HOTFIX 12 - JUNE 23, 2023 - 1.0.2

Class Changes

Sorcerer

Fixed an issue where the increased damage from the Sorcerer’s “Combustion” ability was not applying correctly.

Bug Fixes

Fixed an issue where the Sorcerer’s “Ice Shards” ability would cause excessive controller vibration.

Further stability and improvements.

Gameplay Fixes

The Barbarian Unique weapons “Overkill”, “Hellhammer”, and “Ancient’s Oath” will no longer drop for Druid players.

Developer Note: We do want to forewarn that Druid players with these weapons already equipped will still be able to use them, but you will not be able to re-equip them if removed from your weapon slot. These uniques will no longer be available for Druid players to use moving forward.

