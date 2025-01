Switch 2: Eines der besten Action-RPGs 2023 könnte einen Port auf der Nintendo-Konsole bekommen

Einige Spiele, die es auf der ersten Switch nicht gab, dürften auf der Switch 2 landen.

Die Katze ist aus dem Sack, beziehungsweise die Switch 2 endlich offiziell enthüllt. Über das Spiele-Lineup wissen wir aber kaum mehr als zuvor – mal abgesehen von der großen Überraschung, dass im ersten Trailer ein neues Mario Kart gezeigt wurde.

Auf welche Spiele-Ports wir uns freuen dürfen, das ist noch unklar. Auch kennen wir immer noch nicht die Specs der Konsole und wissen nicht, wie viel Power die neue Nintendo-Konsole für mögliche Spiele-Erscheinungen hat. Ein neues Gerücht dürfte Action-RPG-Fans jedoch freuen.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Diablo 4 könnte auf der Switch 2 landen

Insider eXtas1s, der eigentlich hauptsächlich für Xbox-Leaks bekannt ist, hat in einem Video eine ganze Reihe an Spielen genannt, die angeblich auf der Switch 2 landen sollen. Darunter ist Diablo 4, das laut seiner Aussage sogar aktuell schon für die neue Nintendo-Konsole portiert wird. Die Switch 2-Version könnte dem Leak zufolge noch dieses Jahr erscheinen (via NintendoEverything).

Wie immer solltet ihr aber inoffizielle Infos erst mal mit Vorsicht genießen und auf eine offizielle Ankündigung seitens Entwickler oder Nintendo warten.

Das wären aber nicht nur gute Neuigkeiten, weil Blizzards Action-RPG, beziehungsweise Hack&Slay richtig gut gelungen ist, sondern sich auch wunderbar für Handheld eignet. Auf dem Steam Deck macht der Titel richtig Spaß, auf die erste Switch hat er es allerdings bisher nicht geschafft.

Hier könnt ihr noch mal unseren Test nachlesen. Im Langzeit-Test gab es von GamePro 86 Punkte:

Weitere mögliche Switch 2-Titel

Einen Mangel an Gerüchten über Switch 2-Ports gab es in den letzten Wochen mit Sicherheit nicht. eXtas1s hat selbst noch die Halo: The Master Chief Collection und den Microsoft Flight Simulator genannt. In unserer Übersicht findet ihr alle weiteren gemunkelten Titel:

Rund um die Switch 2-Enthüllung gab es jede Menge weitere Infos und Spekulationen. Die neuesten Infos findet ihr hier:

Wir wissen jetzt beispielsweise, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird und kennen einige Details. Was immer noch fehlt, sind Infos zum Preis und dem Release-Datum. Spätestens nach der Nintendo Direct am 2. April, die der Switch 2 gewidmet ist, werden wir jedoch sicherlich schlauer sein.

Würdet ihr euch über Diablo 4 auf der Switch 2 freuen?