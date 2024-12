Path of Exile 2 oder Diablo 4 - Wir verraten, welches Spiel besser zu euch passt

Hier treffen zwei Titanen aufeinander und buhlen um eure Gunst. Dabei könnten sie unterschiedlicher nicht sein.

Schon beim Vorgänger von Path of Exile 2 gab es oft die Diskussion, was denn nun besser ist: Diablo oder Path of Exile. Das ist allerdings der falsche Ansatz, denn beide Spiele haben auf den ersten Blick zwar schon einiges gemeinsam, aber in vielen Punkten könnten sie nicht unterschiedlicher sein und richten sich an ganz verschiedene Arten von Spieler*innen.

Daher verraten wir euch, mit welchem Titel ihr zur Zeit mehr Spaß haben könnt, je nachdem, wie ihr tickt.

Path of Exile 2 ist im Early Access Etwas, was ihr bei Path of Exile 2 immer bedenken solltet ist, dass es sich im Early Access befindet. Es sind noch nicht alle Klassen verfügbar und bisher sind nur die ersten drei der sechs geplanten Kapitel spielbar. Über die Inhalte informieren wir euch in diesem Artikel: Path of Exile 2 Early Access startet mit 6 Klassen, großer Kampagne und 50 Bossen - Hier findet ihr alle Infos von Samara Summer Während eines Early Access kann sich viel ändern. Mit einem Patch kann euch die komplette Klasse zerschossen werden, es können Abstürze vorkommen und massive Probleme entstehen. Dem solltet ihr euch bewusst sein, wenn ihr Path of Exile 2 spielen möchtet. Wollt ihr hingegen ein komplett, fertiges Spiel und habt keine Lust auf solche Probleme, dann legen wir euch lieber Diablo 4 ans Herz.

Schwierigkeitsgrad

Vor der Entscheidung solltet ihr euch folgende, ganz zentrale Frage stellen: Wollt ihr abends einfach nur ein bis zwei Stündchen auf der Couch abschalten oder so richtig herausgefordert werden?

Bosse in Path of Exile 2 sind gnadenlos hart. Wenn ihr machen Attacken nicht ausweicht, dann findet ihr euch schnell am letzten Respawn-Punkt wieder.

Path of Exile 2 ist kein leichtes Spiel und ein paar der Bosse haben uns wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Hier hilft nur gnadenlos am eigenen Charakter zu feilen und sich durchzubeißen. Denn es gibt keine zusätzlichen Schwierigkeitsgrade oder Hilfen, um die Kampagne zu beenden. Wenn ihr es dann aber schafft, dann gibts einen gewaltigen Motivationsschub.

Diablo 4 hingegen wird erst wirklich schwer, wenn man so richtig ins Endgame einsteigen will. Die Kampagne lässt sich gemütlich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durchspielen und auch die ersten Endgameinhalte sind eher gemächlich, so dass ihr auf dem zweiten Bildschirm Netflix anmachen könnt.

Leichter dürftet ihr euch allerdings unserer Erfahrung nach tun, wenn ihr PoE2 im Koop zockt, denn allein schon, dass eure Partner*innen dafür sorgen, dass ihr mehr Ruhe vor Attacken habt, hilft enorm.

Story-Kampagne

3:42 Die Zwischensequenzen von Blizzard sind immer sehr spektakulär und stimmen gut auf das gesamte Setting ein.

Wenn ihr einfach nur gemütlich die Geschichte durchspielen möchtet, dann geht der Punkt hier klar an Diablo 4.

Der Blizzard-Titel bietet coole Zwischensequenzen, interessante Charaktere und gut geschriebene Quests. Hier könnt ihr tief in die Geschichte eintauchen, die viele Fans schon seit 1996 begeistert.

Path of Exile 2 punktet mehr durch einzigartige Atmosphäre. Wo sonst wird ein komplettes Dorf von Zombies durch die Wüste gezogen?

Path of Exile punktet hier eher durch Atmosphäre. Zwischensequenzen gibt es nur zwischen den Kapiteln. Die sind allerdings nicht animiert, sondern nur eine Sammlung von Bildern. Die Quests sind eher zweckmäßig, um euch in ein neues Gebiet zu locken.

Charakterentwicklung und Klassen

Wenn ihr so richtig Lust darauf habt, einen Charakter zu erschaffen, der genau euren Vorstellungen entspricht, dann kommt ihr an Path of Exile 2 nicht vorbei.

Bei diesem Anblick brecht ihr entweder in Freudentränen aus oder habt schon direkt keine Lust mehr. Der Skillbaum von Path of Exile 2 großartig und einschüchternd.

Diablo 4 hat zwar einige coole Klassen, aber leider gibt es nicht viele Builds, die wirklich gut funktionieren. Dafür gibt der eher kleine Skillbaum nicht viel her. Außerdem könnt ihr nur sechs Fähigkeiten ausrüsten, so dass sich zum Beispiel zwei Barbaren immer recht ähnlich sind.

Path of Exile 2 hingegen dürfte eines der besten Charakter-Systeme im Bereich der ARPGs haben. Der Skillbaum allein hat 1.500 Knoten, aus denen ihr wählen könnt. Dabei seid ihr nicht auf Fähigkeiten eurer Klasse beschränkt, sondern könnt frei in andere Bereiche skillen und Talente übernehmen.

Eine Magierin mit Bogen, die zwischendrin Granaten wirft? Ist kein Problem und kann sogar coole Synergieeffekte haben.

Preis

Falls ihr noch keines der beiden Spiele gespielt habt, dann könnt ihr recht günstig in Path of Exile 2 einsteigen. Der Early Access kostet nur rund 30 Euro (abhängig von der Plattform) und wenn ihr bis zum Full Release im nächsten Jahr wartet, dann ist es Free-to-Play mit recht moderaten Mikrotransaktionen.

Diablo 4 kostet deutlich mehr. Aktuell zahlt ihr je nach Plattform zusammen mit der Erweiterung Vessel of Hatred 70 Euro bis 80 Euro. Ohne Addon werden 40 Euro bis 60 fällig. Dann müsst ihr allerdings in den kommenden Seasons auf einige Features verzichten.

Was werdet ihr in nächster Zeit spielen: Path of Exile 2 Early Access oder die neue Diablo 4 Season?