Diablo 4: Mit unseren Leveltipps schnell in Season 1 starten

Mit wenigen Tricks könnt ihr um einiges schneller Leveln. Grinden müsst ihr dennoch.

Der Gameplay-Loop von Diablo 4 dreht sich um zwei Dinge: Leveln und Looten. Bei eurem Glück bei Items können wir zwar nicht nachhelfen, dafür aber, wenn ihr gerade frisch in die neue Season startet. Denn mit ein paar wenigen Tipps und Tricks levelt ihr gerade Zweitcharaktere um einiges schneller, als wenn ihr von Event zu Event wandert.

Lasst euch Zeit mit eurem ersten Charakter

Alle Tipps in diesem Artikel hier gelten größtenteils für Spieler*innen, die die Kampagne schon abgeschlossen haben. Das liegt vor allem daran, dass die Hauptgeschichte von Diablo 4 schon mehr als genug Erfahrungspunkte bringt, um euch sicher ins Endgame zu bringen. Macht einfach hin und wieder einen Dungeon extra, besucht Legions-Events und macht ein paar Nebenquests und ihr solltet Stufe 50 erreicht haben.

Genießt also erstmal die Hauptgeschichte und macht euch über effektives Leveln danach Sorgen. Versucht nur nach Möglichkeit so viele Altäre von Lilith mitzunehmen, wie ihr könnt und deckt die Karte auf. Das hilft euch mit jedem weiteren Charakter immens weiter.

Der Weg von Level 1-50

Nach dem einmaligen Durchspielen der Kampagne können neue Charaktere direkt in die offene Welt starten und müssen sich keine Gedanken über Liliths Machenschaften machen. Stattdessen könnt ihr zum Beispiel direkt Aufträge des Flüsternden Baums erledigen.

Weltenstufen sind, was Leveln angeht, stark umstritten. Mit Stufe 1 kommt ihr sehr viel schneller voran, während Stufe 2 euch einen Bonus von 20% auf Erfahrungspunkte gewährt. Unserer Erfahrung nach macht Weltenstufe 1 viel mehr Sinn. Selbst mit 20% mehr XP seid ihr so viel langsamer beim Töten von Monstern, dass es sich kaum lohnt.

Kombiniert Dungeons mit den Aufträgen des Flüsternden Baums um das Maximum an XP herauszuholen.

Am meisten Erfahrung erhaltet ihr durch Dungeons. Kein anderer Content kann hier auch nur ansatzweise mithalten. So lange ihr von Dungeon zu Dungeon rennt oder wieder herausteleportiert und den Dungeon zurücksetzt, ist dabei egal. Es sollten nach Möglichkeit aber Dungeons sein, die eine hohe Gegnerdichte besitzen. Das ändert sich allerdings regelmäßig, da Blizzard in diesem Bereich häufig nachbessert.

Kombiniert Dungeons mit dem Flüsternden Baum, wenn ihr etwas Abwechslung wollt. Meistens sind mehrere Dungeons sowieso Ziel des Baums und geben euch direkt fünf Gaben. Haltet außerdem unbedingt Ausschau nach den Legions-Events. Während sich normale Events schon nach Level 20 kaum noch lohnen, so könnt ihr bei den Legions-Events locker ein bis zwei Level machen. Das liegt zum einen an den nahen Spieler*innen und zum anderen am Lagerfeuer-Buff, den ihr bekommt, wenn ihr früher zum Event anreist.

Der harte Weg von 51-100

Euch wird schnell auffallen, dass ihr nun bedeutend mehr Erfahrungspunkt braucht. Auch wenn ihr mehr Möglichkeiten für das Endgame bekommt, so lohnt sich eigentlich nur eine Aktivität wirklich.

Egal ob uunter Stufe 50 oder im Endgame. Dungeons bleiben die Beste Quelle für Erfahrung.

Wechselt so schnell wie möglich in Weltenstufe 3 oder Weltenstufe 4. Das gibt euch sehr viel mehr Erfahrungspunkte und die besseren Gegenstände sollten euren Schaden so weit erhöhen, dass ihr zumindest in der offenen Welt keine Probleme haben solltet.

Ansonsten bleiben nur Alptraumdungeons. Das klingt etwas langweilig und das ist es leider auch. Die beste Quelle für XP und Ausrüstung sind die Alptraumdungeons, da ihr sie auch selbst skalieren könnt. Macht immer Dungeons drei Level über eurem Charakter, da ihr dadurch einen ordentlichen Bonus bekommt.

Der Level von Alptraumdungeons berechnet sich folgendermaßen:

55 + Siegelstufe = Mob-Level

Seid ihr also gerade auf Stufe 71, solltet ihr größtenteils in Alptraumdungeons der Stufe 19 unterwegs sein.

Anderer Content kann weder in Erfahrungspunkten noch mit Loot mithalten. Spielt ihn trotzdem hin und wieder, damit ihr nicht vollkommen ausbrennt, bevor ihr Stufe 100 erreicht.

Vergesst nicht die Elixiere

Ein guter zusätzlicher Boost zum Leveln sind die Elixiere, die ihr ab Stufe 10 bei Alchemist*innen eures Vertrauens freischaltet. Die geben euch nicht nur viele andere unterschiedliche Buffs, sondern haben auch alle den Effekt, dass ihr 5% mehr Erfahrungspunkte erhaltet. Das klingt zwar im ersten Moment nicht viel, macht sich aber bei der Masse an XP, die ihr braucht, recht schnell bemerkbar.

Da die Elixiere auch so gut wie nichts kosten und recht lange halten, gibt es keinen Grund sie nicht zu benutzen.