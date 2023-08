Diablo 4: Die sinnloseste Änderung in Patch 1.1 verschwendet einfach nur eure Zeit - und wird zum Glück wieder rückgängig gemacht

Bald zwingt euch Diablo 4 nicht mehr, 5 Sekunden rumzustehen.

Viele Änderungen, die in Diablo 4 mit Patch 1.1 eingeführt wurden, wurden heiß diskutiert; darunter die Klassen-Nerfs, die gerade für viel Frust bei Fans sorgen. Eine kleine Neuerung findet dagegen weniger Beachtung, obwohl sie wirklich unsinnig ist und uns nur Zeit kostet. Es geht um eine Animation, deren Dauer verlängert wurde und die Blizzard glücklichweise gleich im nächsten Patch wieder zurückschrauben will.

Diablo 4-Änderung verfehlt ihren Zweck und wird rückgängig gemacht

Kämpfen wir uns durch Dungeons, dann können wir uns mit einem Befehl auf dem Gestenrad ganz einfach wieder hinaus teleportieren. Das ist praktisch, wenn es keine Abkürzung wieder zum Anfang gibt. Zu Release dauerte die daran gebundene Animation 3 Sekunden.

Eigentlich sollten wir eher davon ausgehen, dass Blizzard die Wartezeit für uns verkürzt. Aber das Gegenteil ist geschehen. Patch 1.1 hat einfach mal ganz frech 2 Sekunden obendrauf gepackt.

Warum das Ganze? Nachdem Game Director Joe Shely darauf zunächst in einem Stream eine verwirrende Antwort lieferte, ruderte er später noch mal zurück und korrigierte sich: Die verlängerte Animationsdauer solle verhindern, dass Spieler*innen sie missbrauchen, um aus brenzligen Kämpfen zu entkommen (via vg247.com).

Hier findet ihr übrigens ein Video, das euch alles zu Season 1 erklärt:

6:12 Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Das löst bei uns aber eher Kopfschütteln aus, denn es mag schon sein, dass manche Fans die Mechanik ausnutzen, um ihren Hardcore-Charakter vor dem Tod zu bewahren; die meisten dürften das Teleportieren aber genau so gebrauchen wie vorgesehen: um einfach Zeit zu sparen.

Zudem gibt es, wie Shely ebenfalls bemerkte, geschicktere Lösungen, die Fluchtversuche zu verhindern und für alle anderen nicht einfach in lästigen Leerlauf auszuarten. Könnten Feinde einfach mit ihren Angriffen die Animation unterbrechen, wäre es auch nur sehr schwierig möglich, einem Kampf zu entkommen.

Patch 1.1.1 soll viele Probleme beheben

Während die Balance-Themen eine gewisse Komplexität besitzen, ist es verwunderlich, dass Blizzard diese simple Lösung übersehen oder ignoriert hat. Aber zumindest wird in diesem Fall wieder nachgeregelt. Die Änderung gehört zu der Liste der Dinge, die mit Patch 1.1.1 wieder rückgängig gemacht werden sollen. Hier lest ihr mehr über weitere versprochene Anpassungen.

In einem Campfire-Livestream haben die Entwickler mehr über das kommende Update verraten und auch das Timing genannt. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden, bis die Änderungen greifen. Ausgerollt wird Version 1.1.1 nämlich erst am 8. August. Die kompletten Patch Notes gibt's aber schon früher, nämlich bereits heute. Wir werden euch natürlich über alle Änderungen informieren.

Ist euch der Unterschied aufgefallen und wie nutzt ihr die Mechanik? Ganz ehrlich: Habt ihr sie schon mal ausgenutzt, um Kämpfen zu entkommen?