Diese Loot-Infos solltet ihr nicht verpassen!

Action-Rollenspiele übertreiben es gern mit dem Loot und Diablo 4 steht mit an vorderster Front. Wir können kaum einen Dungeon bestreiten, ohne mit nützlichen wie auch komplett unnützen Zauberstäben, Rüstungen und Schwertern zugeschüttet zu werden.

Wie genau ist deren Qualität aber einzuschätzen? Hier machen es sich die Standardeinstellungen sehr einfach und zeigen nur das Nötigste: Vergleiche beim Schaden und der Rüstung - das war‘s. In den Einstellungen sind aber noch zwei Optionen versteckt, mir denen ihr jeden Gegenstand bis ins Detail inspizieren könnt.

Oh, und eine davon hat sogar noch extrem coolen Nebeneffekt bei den Fähigkeiten eures Charakters!

Tipp 1: Schaltet den erweiterten Tooltip-Vergleich ein!

Vergleicht ihr mit den Standardeinstellungen beispielweise zwei Waffen, wird lediglich die Differenz der Schadenswerte angezeigt. Mit dem Erweiterten Tooltip-Vergleich werden dann jedoch alle Eigenschaften (die sogenannten Affixe) der beiden Gegenstände ins Verhältnis gesetzt.

Sprich: Ihr seht genau, welcher Wert komplett neu angelegt oder eventuell gesteigert wird, was besonders praktisch ist, wenn es sich um Items desselben Typs handelt. Ringe bringen zum Beispiel sehr ähnliche Resistenzen mit, die dann entsprechend miteinander verrechnet werden.

So wird es ziemlich eindeutig, was beim Item-Tausch dann fehlt und was nicht.

Ziemlich praktisch, da ihr so auf den ersten Blick anhand der in Grün und Rot markierten Zahlenangaben erkennt, welcher Gegenstand besser ist, und nicht erst in die Affixe reinlesen müsst.

Hier findet ihr die Option:

Einstellungen

Gameplay

Erweiterter Tooltip-Vergleich

Tipp 2: Die erweiterten Tooltip-Informationen sind essenziell wichtig!

Bei der nächsten Option wird es ein bisschen kompliziert, denn sie fügt gleich drei verschiedene Anzeigen hinzu, die vor allem für Zahlenfüchse und Endgame-Enthusiasten nützlich sind.

Und das sind sie:

Vorteil #1 – Qualität eurer Ausrüstung

Loot wird in verschiedenen Seltenheitsstufen mit zum Teil völlig unterschiedlichen Eigenschaften (Affixen) gedroppt. Die Effektivität der Affixe wird dabei ausgewürfelt, wobei der Seltenheitsgrad den möglichen Eigenschaftsbereich bestimmt.

Wie groß die Spanne der Affixe ist, wird über die erweiterten Tooltip-Informationen angezeigt. Dadurch könnt ihr erkennen, wie gut der Gegenstand tatsächlich abschneidet.

Als Beispiel:

Die Zahlen in den Klammern geben den Würfelbereich an.

Hier hat der Zauberstab eine Chance von 4,4 Prozent bei einem Glückstreffer einen Nicht-Elite-Gegner sofortig hinzurichten. In Klammern wird angegeben, dass der Wert von 2,8 bis 6 Prozent ausgewürfelt wurde.

Unser Stab liegt exakt im Mittelfeld, wir könnten also noch bessere Varianten von ihm gedroppt bekommen. Dieses Wissen ist insbesonders bei vorab festgelegtem Dungeon- oder Monster-Loot (zum Beispiel von Welt-Bossen) von entscheidender Bedeutung.

Vorteil #2 – Chance auf Glückstreffer

Bleiben wir doch gleich einmal bei unserem Stab mit dem Glückstreffer-Affix. Hier ist der Wert im Inventar irreführend, denn er suggeriert, dass wir mit jedem Angriff eine Chance von 4,4 Prozent haben, die sofortige Hinrichtung auszulösen.

Dem ist aber nicht so!

Entscheidend ist nämlich auch noch die Glückstrefferchance der Fertigkeit, mit der wir unsere Feinde angreifen. Die wird allerdings nur im Fähigkeitenbaum angezeigt, wenn wir die erweiterten Tooltip-Informationen eingeschaltet haben.

Die Glückstrefferchance seht ihr nur mit den erweiterten Tooltip-Infos.

Nehmen wir zum Beispiel die Comboblitze unserer Zauberin als Referenzwert, beträgt die Glückstrefferchance 20 Prozent. Diesen Wert müssen wir mit der Chance des Affix verrechnen und kommen so auf eine tatsächliche Chance von 0.88 Prozent (0.2 x 0.044 = 0.0088).

Bei etwas mehr als jedem hundertsten Treffer sollte daher ein x-beliebiger Nicht-Elite-Gegner zuverlässig aus dem Leben gedroschen werden.

Als Gegenbeispiel: Die Fähigkeit Teleportation kommt mit einer Chance von 66 Prozent, der Hinrichtungseffekt der Waffe würde also mit einer Wahrscheinlichkeit von 2,64 Prozent ausgelöst werden.

Das wäre jeder vierzigste Treffer circa, viel besser ist die Fähigkeit dadurch aber nicht, da sie weniger Gegner trifft.

Vorteil #3 – Multiplizierter und Additiver Schaden

Okay, jetzt wird es so richtig komplex, daher fassen wir uns kurz. Bei Fähigkeitsmodifikatoren wird mit den Erweiterten Tooltip-Infos ein [x] angezeigt, wenn ein Zusatzeffekt den gesamten Schaden noch einmal multipliziert.

Ein [+] steht hingegen dafür, dass ein zusätzlicher Prozentwert addiert wird.

[x] markiert die Stelle... und einen Multiplikator.

Hier ein vereinfachtes Beispiel dafür:

Wir haben ein imaginäres Schwert, das 100 Basisschaden macht und den Schaden von Kernfähigkeiten um 20 Prozent [+] erhöht. Dann sind wir bei 120 Schaden. Wird nun durch Comboblitze ein betäubter Gegner angegriffen, muss ein zusätzlicher Multiplikator von 25 Prozent [x] verrechnet werden.

Die Schadenskalkulation sieht dann so aus:

100 * (1 + 0.2 %) * (1 + 0.25 %) = 150 Gesamtschaden

Wäre der Schadensmultiplikator vom Comboblitz additiv und nicht multiplikativ, würde die Rechnung so aussehen:

100 * (1 + 0.2 % + 0.25 %) = 145 Gesamtschaden

Multiplikatoren mit [x] sind also vor allem auf dem Paragon-Board über Level 50 hinaus überaus praktisch und können im Verbund mit weiteren [x]-Multiplikatoren für gewaltigen Schaden sorgen.

Hier findet ihr die Option:

Einstellungen

Gameplay

Erweiterte Tooltip-Informationen

Ein komplexes Rollenspielmeisterwerk

Diablo war schon immer eine Serie, bei der Enthusiasten mit Taschenrechnern bewaffnet versuchten, das Maximum aus ihren Charakteren herauszuholen. Und der vierte Teil ist da keine Ausnahme! Mit unseren Tipps findet ihr ja vielleicht Anschluss oder zumindest ein paar Hilfen, wie ihr die Angaben einordnen müsst.

Uns haben sie immerhin Licht ins Dunkel um Trefferchancen und Affixe gebracht!

Schrecken euch die zusätzlichen Zahlen ab oder seid ihr dankbar darüber, euren Loot genau einordnen zu können?