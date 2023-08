Diablo 4: Ihr könnt eure Season-Charaktere nach Season 1 behalten, aber sie werden um einiges schwächer

In jeder Diablo 4-Saison müsst ihr einen neuen Charakter erstellen – das passiert dann mit den alten.

Diablo 4 ist gerade mitten in der ersten Season. Die Saison der Boshaftigkeit hat Ende Juli begonnen und läuft insgesamt über drei Monate. Womöglich habt ihr euch schon gefragt, was mit euren Charakteren und spezifischen Items wie den boshaften Herzen (Malignant Hearts) passiert, wenn das Ende dieser Reise erreicht ist.

In der nächsten Saison, der Saison des Blutes, müsst ihr, wie ihr bestimmt schon wisst, wieder neue Held*innen erstellen. Wie es dann um die aktuellen steht, erfahrt ihr hier.

Das passiert nach Season 1 mit Charakteren und Saison-Items

Die erste Season dürfte Anfang Oktober enden, denn seit der gestrigen Opening Night Live wissen wir ja, dass Season 2 am 17. Oktober startet. Was bereits über die zweite Saison in Diablo 4 bekannt ist, haben wir hier zusammengefasst. Eine große Frage, die sich stellt, ist dann natürlich:

Was passiert mit den saisonalen Charakteren? Die gute Nachricht ist: Sie sterben nicht, werden aber ihrer Saison-Heimat beraubt und ins Eternal Realm geschickt, wo ihr sie weiterspielen könnt. Also genau wie die Held*innen, die ihr im Vorfeld gespielt habt.

Es folgt jedoch ein großes Aber, falls ihr mit den Charakteren weitermachen wollt: Ihre saisonalen Items könnt ihr nämlich nicht mit ins Eternal Realm nehmen. Also:

boshafte Herzen

saisonale Aspekte

Spielt ihr gerade die Season, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr euren Build gezielt mit den boshaften Herzen und neuen starken Aspekten baut. Das funktioniert dann so natürlich im Ewigen Realm außerhalb der Saison nicht mehr. Hängt ihr also an euren Charakteren, müsst ihr im Eternal Realm eventuell erst mal ordentlich neu farmen und/oder umskillen. Sonst ist eure Spielfigur deutlich schwächer.

Was passiert mit den boshaften Sockeln in der Ausrüstung? Sie werden zu normalen Sockeln umfunktioniert, aber da es ja die Herzen nicht mehr gibt, sind sie dann erst mal leer. Das heißt, ihr braucht wieder neue Edelsteine, die ihr dort reinpacken könnt (via icy-veins.com).

Wie steht es um die Altäre von Lilith? Lilith Statuen sind grundsätzlich, habt ihr sie einmal gesammelt, für euren ganzen Account aktiv. Bedeutet: Die Statuen, die ihr während der Saison freigeschaltet habt, übertragen sich ins Eternal Realm. Genau wie es auch schon mit den Altären war, die ihr im Ewigen Realm gesammelt habt und die ihr dann in der Saison behalten durftet.

Habt ihr Lust, eure Season-Charaktere ohne die boshaften Herzen und saisonalen Aspekte weiterzuspielen oder wechselt ihr dann direkt in Season 2, beziehungsweise legt eine Pause ein?