Diablo 4 Season 3: Saison des Konstrukts wurde enthüllt und bringt euch einen anpassbaren Roboter-Gefährten

Blizzard hat endlich das Thema der neuen Saison verraten.

Die 3. Season in Diablo 4 startet am 23. Januar und löst dabei direkt die Saison des Blutes ab, die bis dahin noch läuft. Bisher hatte Entwickler Blizzard lediglich einen kurzen Teaser veröffentlicht, der Zahnräder und leuchtende Runen zeigte. Jetzt wissen wir endlich, was es damit auf sich hat.

Ein erster Trailer sowie ein ausführlicher Info-Post stellt die neue "Saison des Konstrukts" vor. Dabei erwartet uns nicht nur eine eigene Questline, die uns in ein unterirdisches Stadtzentrum schickt sowie ein neuer Dungeon-Typ, sondern auch ein robotischer Begleiter, der uns den Rücken freihält. Den können wir sogar nach unseren Vorlieben anpassen, indem wir Items sammeln, mit denen wir Angriffe freischalten und verbessern.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

2:04 Diablo 4 enthüllt Season 3 - Saison des Konstrukts startet schon bald

Das erwartet euch in Season 3 von Diablo 4

Blizzard hat in einem ausführlichen News-Post verraten, auf welche neuen Inhalte wir uns freuen können:

Neue Questline

Anpassbarer robotischer "Seneschall"-Gefährte, der an eurer Seite kämpft

Neue Items: magische Leit- und Abstimmungssteine zur Anpassung des Seneschall-Gefährten

Neuer Dungeontyp namens Gewölbe

Neue Spielmechanik: Arkane Beben

Neuer Boss Malphas und Konstrukt-Gegner

Neues Stadtzentrum unter Kehjistan als Kampfbasis

Neue Herausforderung mit Bestenliste (erst später in der Saison)

Gameplay-Update

Saisonreise und Battle Pass

Neue kosmetische Shop-Items

In der Saison des Konstruktes verschlägt es euch in den Untergrund unter Kehjistan. Von der Torhalle aus bereist ihr die neuen Dungeons namens Gewölbe. Dort warten jede Menge mechanische Konstrukte auf euch, mit denen der neue Boss Malphas die Macht über Sanktuario an sich reißen will. Schlüssel dazu ist der Webstuhl, den ihr erreichen müsst, um ihn zu stoppen.

Ein neuer mechanischer Gefährte

Ihr macht euch aber nicht alleine auf den Weg, sondern bekommt einen robotischen Begleiter an eure Seite, den sogenannten Seneschall-Gefährte. Ihr erhaltet ihn im Laufe der saisonalen Questreihe und könnt ihn nutzen, euch den Rücken freizuhalten oder euch im Kampf zu unterstützen.

Der Seneschall-Gefährte ist sogar anpassbar: Bestimmte Items, die ihr unter anderem in Gewölben findet, entscheiden über die Angriffe des Begleiters. Sie heißen magische Leit- und Abstimmungssteine. Von Ersteren könnt ihr 12 unterschiedliche finden, bei Letzterem sind es sogar 27. Die Steine können außerdem auch verbessert werden, damit sie noch stärker sind.

Sobald ihr den Konstrukt-Gefährten freigeschaltet habt, könnt ihr während der Season ganz Sanktuario mit ihm bereisen.

Der neue Dungeon-Typ

In den Gewölben müsst ihr euch den neuen Monstertypen, also den Konstrukten, stellen. Jeder dieser Dungeons beheimatet Konstrukte, die jeweils einem bestimmten Elementartyp zugeordnet sind. Am Ende der Gewölbe warten Bosskämpfe und spezielle Belohnungen auf euch. Weltstufe 3 schaltet zudem Albtraumgewölbe frei.

Was haltet ihr von den ersten Infos zu Season 3? Werdet ihr sie spielen? Und habt ihr davor eventuell länger pausiert?