In Diablo 4 gibt es vielleicht wieder ein geheimes Kuhlevel, da sind sich Blizzard und die Fans nicht ganz einig.

Diablo 4 hält womöglich noch das eine oder andere Geheimnis bereit. Einige Fans sind zumindest felsenfest davon überzeugt, dass irgendwo in den Tiefen des Spiels ein geheimes Kuhlevel schlummert – auch wenn Entwicklerstudio Blizzard das Gegenteil behauptet.

Jetzt wurden neue Hinweise auf das Geheimlevel gefunden und die drehen sich um einige Gegenstände, die ihr womöglich schon in eurem Inventar haben könntet.

Diablo 4 - Kuhlevel-Durchbruch erzielt: Dataminer finden Hinweise auf mysteriöse Quest

Darum geht's: In Diablo 2 und Diablo 3 gab es jeweils ein geheimes Kuhlevel, in dem ihr es mit einer wild gewordenen Horde Kühen zu tun bekommt. Dementsprechend hoffen einige Diablo 4-Spieler*innen darauf, dass so ein Geheimnis auch in Diablo 4 existiert.

Sie könnten durchaus Recht haben, wenn wir uns die neuesten Erkenntnisse und Funde der Dataminer und suchenden Fans so ansehen. Aber dabei sollten wir gleichzeitig immer im Hinterkopf behalten, dass das alles auch Quatsch sein kann. Immerhin dementiert Blizzard die Gerüchte und sagt es gibt kein Kuhlevel in Diablo 4.

Die ominösen Ochsen-Statuen: In Ked Bardu gibt es einen Brunnen, der von vier Ochsen-Statuen gesäumt ist. Wenn ihr sie anklickt, erscheint eine Nachricht, die sich um ein Ritual dreht. Opfer, die ihr den Ochsen-Göttern darbringt, könnten gereinigt werden.

Da läuten natürlich sämtliche Alarmglocken! Ochsen sind ja quasi Kühe und wenn wir ihnen irgendwelche Opfer darbringen können, heißt das eventuell, dass sich mit Hilfe dieses Rituals ein Weg ins geheime Spaß-Level mit Kuh-Thema öffnen lässt.

Was wurde jetzt noch gefunden? Dataminer haben in den Tiefen des Spielcodes eine bisher unbenannte Quest entdeckt, die sich genau um dieses Ritual zu drehen scheint. Es gibt auch mehrere Items, die entdeckt wurden und deren Namen verstehen viele Fans als Anspielung auf Items, die in früheren Teilen ebenfalls für den Weg zum Kuhlevel benötigt wurden.

Relikt 1: Bloody Wooden Shard (vermutlich in Hawezar und Kehjistan)

Relikt 2: Musty Tome (Scosglen oder Zersplitterte Gipfel)

Relikt 3: Metallic Fragment (Verdorrte Steppen)

Dank der Dataminer steht wohl sogar schon fest, an welchen Orten diese drei Gegenstände erlangt werden können. Sie droppen wohl nicht von irgendwelchen Gegnern, sondern durch eine Art Event – was für ein Event das ist, bleibt aber leider unklar.

Die Idee ist folgende:

Bei drei unterschiedlichen World-Events können die drei Items (Metallic Fragment, Bloody Wooden Shard und Musty Tome) gefunden werden.

Anschließend müssen sie im Brunnen der Ochsen-Götter gereinigt werden, wodurch ein geheimer Schlüssel droppen soll.

Mit diesem Geheimschlüssel lässt sich dann wiederum ein Geheim-Keller öffnen.

In diesem Keller befindet sich dann vielleicht ein Portal ins geheime Kuh-Level.

Habt ihr eines der Items? Da die Bedingungen so unklar sind, unter denen diese Items erworben werden können, besteht natürlich die Möglichkeit, dass sie irgendwer schon im Spiel entdeckt hat. Sollte das der Fall sein, wendet euch doch bitte an die Menschen auf dem D4 - Not Finding A Cow Level-Discordserver.

Aber Vorsicht, wir können es nur noch einmal betonen: Offiziell gibt es überhaupt kein Kuhlevel in Diablo 4. Die ganze Mühe könnte also wirklich komplett vergebens und unnötig sein.

Andererseits besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass es einfach im Moment noch kein Kuhlevel gibt – aber irgendwann noch eines kommt. Dann würde es sich bei den Entdeckungen vielleicht um Vorbereitungen darauf handeln, die noch gar nicht im Spiel sind.

Was sagt ihr zu der Suche? Habt ihr zufällig eines der drei gesuchten Items im Spiel gefunden?